100-års-jubilæumsmarkering

Markeringen af 100-års-jubilæet blev indledt med en jubilæumsgudstjeneste i Københavns Domkirke i søndags med deltagelse af Folkekirkens Nødhjælps protektor, HKH Prinsesse Marie.

Jubilæet vil i øvrigt blive markeret med mange forskellige arrangementer hen over året. Men fejringen markeres i skyggen af den russiske invasion i Ukraine.

Gå for Ukraine

Folkekirkens Nødhjælp opstod i 1922 i murbrokkerne af første verdenskrig. Nu oplever Europa igen krigens rædsler, og derfor har Folkekirkens Nødhjælp valgt, at en del af indtægterne fra sogneindsamlingen på søndag den 13. marts skal gå til de krigsramte familier i Ukraine.

Under sloganet »Gå for Ukraine« opfordrer Folkekirkens Nødhjælp til at give et par timer af sin søndag for at samle ind til Ukraine, der har stort behov for hjælp.