Cykling Uden Alder på tur, her med stop foran Hallöy Cafe. Arkivfoto: TorbenStender.

135 cykelpiloter besøger Dragør

De røde cykelpiloter fra Dragør er i weekenden vært for en stor gruppe frivillige, udenlandske kollegaer

Af Jens Munch



Lørdag den 8. juni får Cykling Uden Alder her i Dragør udenlandsk besøg af 135 cykelpiloter fra i alt 20 forskellige lande.

Stifteren af den nu globale organisation Ole Kassow har sat ord på valget af Dragør til arrangementet: »I Dragør kan de noget helt unikt med Cykling Uden Alder. De formår at binde byen sammen med udgangspunkt i Enggården – sammen med vores fantastiske bagland af sponsorer og borgere, der altid holder døren åben for os.«

39 kommuner – og lande

De røde cykelvogne fra Cykling Uden Alder giver vind i håret og spreder glæde – og det sker ikke kun i Dragør. Dels er der i alt 450 af dem i Danmark fordelt rundt på 39 kommuner, dels er de også en del af den verdensomspændende organisation Cycling Without Age, som er repræsenteret i 39 lande – og i gang med at blive etableret i yderligere 20 lande.

Arrangementet i Dragør går under betegnelsen »Cycling Without Age Summit 2024, og deltagerne får her mulighed for erfaringsudveksling med cykelpiloter fra mange andre lande. Foreningen beskriver temaet som systemiske forandringer – og man vil se nærmere på, hvordan man som bevægelse kan påvirke de underliggende systemer, der skaber social isolation og ensomhed i nutidens samfund både blandt ældre og andre.

Alder ingen hindring

I alt har organisationen cirka 3.050 lokale afdelinger, godt 4.900 cykler og omtrent 39.000 piloter i alle aldre, der frivilligt træder i pedalerne. Den ældste pilot er 90 år gammel. Han er fra Danmark og hedder Jørgen Hass.

Dagens værter er Lise Hellborn og Maria Kastberg, der byder velkommen foran Hallöy Cafe på Kongevejen til skønne Beatles-toner af den lokale duo »Two of us« med Uffe Thiel og Jens Mogensen .

Efterfølgende byder dagen blandt andet på guidet tur rundt i Dragør med Helle Bjorholm og Dines Bogø, og de internationale gæster får også mulighed for at stifte bekendtskab med klassisk dansk smørrebrød.