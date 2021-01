Vi har modtaget:

1521: Ikke kun gulerødder og hvidkål

... med hollænderne kom også demokrati kom til Store Magleby

I år, 2021, vil vi i Dragør fejre 500-året for ankomsten af hollænderne på foranledning af Kong Christian II.

Den direkte anledning til hollændernes ankomst var ønsket om udvikling af landbruget, som i 1500-tallets Danmark var meget begrænset i udbud.

Men hollænderne havde noget at forhandle med før indvandringen. Så de opnåede ganske forbløffende vilkår – helt uset i Norden. De fik lov til at medbringe den hollandske demokratiske tradition for lokalt selvstyre – og derudover forhandlet sig til økonomiske fordele såsom skattefrihed, fritagelse for militærtjeneste og købstadstvang. Samfundet blev således efter 1521 styret demokratisk – dog med lidt begrænsninger: Selvstyret gjaldt kun på Amagers sydlige halvdel – og så omfattede stemmeretten ikke de fire f’er, dvs.: folkehold, fattiglemmer, fjolser og fruentimmere.

Blandt gårdejerne valgte man det kommunale råd. I spidsen stod en schout, som valgtes for livstid. Dertil syv scheppens, som blev valgt for et år ad gangen.

Schouten havde mange kasketter på. Han var på en og samme tid borgmester, politimester, offenlig anklager og dommer, hvilket kunne virke praktisk på nogle områder. Men han havde dog de syv scheppens ved sin side som moderatorer, så ingen træer voksede ind i himmelen.

Demokratiet fungerede sådan fra 1521 og frem til stænderforsamlingerne fra 1834, hvorefter det gik lidt i opløsning – indtil 1849, hvor det blev overtaget ved Grundloven samme år.

Når Dragør i 2021 fejrer 500-året, vil jeg foreslå, at de politiske partier i Dragør i fællesskab går sammen i en fejring med fokus på demokratiet gennem de mange år. Kunne dette være en idé?

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør