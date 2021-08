20-års-jubilæum i blomsternes tegn

»Jeg arbejder med friske blomster,« siger Nicolai Bergmann, der videre konstaterer, at efter en uge eksisterer de ikke længere, og selvom han finder, der er noget smukt i, at tingene forgår, fik han lyst til at skabe noget mere vedvarende.

Området er meget naturskønt, så i stedet for at plante har han valgt at lade blomsterne stå i krukker og store opsatser, så de år for år kan flyttes rundt, hvor de passer ind.

Flere bøger om blomster og design

Det er igennem årene også blevet til adskillige bøger – både såkaldte »coffee table«-bøger og paperbacks – om både blomsterdesign, forretning og livsstil.

I en imponerede blomsterbog fra 2004 var en del af optagelserne til bogen henlagt til Store Magleby, Drag-ør og Søvang, og den demonstrerede blandt andet, hvordan det raffinerede blomsterdesign spillede sammen med naturen og Amagermuseets gamle bygninger.

I 2016 kom en bog fra et tempel beliggende i det sydlige Japan til – et tempel, der har fået en særlig betydning for ham.

Udstilling i helligt tempel

Da Nicolai Bergmann – der holder mange seminarer – talte for forretningsdrivende i den by, templet Dazaifu Tenmangu ligger, kom præsten hen til ham og spurgte, om han ville se stedet. Det ville han bestemt gerne, og siden har han hvert andet år taget en måned ud af kalenderen og skabt udstillinger i templet. Han gjorde det gerne hvert år, men det rækker tiden ikke til, men Nicolai Bergmann fortæller, det for ham er blevet en »flugt« fra hverdags-ræset, hvor han selv kan lade op og udvikle inspiration. Han nyder at skabe udstillinger her, hvor præsten er vidende om betydningen af at udvikle stedet og ikke alene holde sig til traditionen. Derfor inviterer han forskellige kunstnere ind og er ifølge Nicolai Bergmann helt fantastisk at arbejde sammen med.

Også her spændte corona-pandemien ben for en udstilling sidste år, men Nicolai Bergmann glæder sig til at være tilbage i templet i 2022.

Jubilæumsfejring – ny bog

Nicolai Bergmann synes, det er dejligt at have med japanere at gøre i sit arbejde, men han er altid trofast over for Danmark – og i lighed med 10-års-jubilæet markeres også 20-års-jubilæet her i landet – nærmere bestemt i Glassalen i Tivoli, hvor han vil fremføre et inspirerende blomstershow, hvor tusindvis af blomster vil forvandle salen som i et fortryllende eventyr, skriver Tivoli i sin præsentation.

Buketter og blomster-skulpturer vil blive præsenteret med den spændende fortælling om, hvordan en ung mand fra Dragør har opnået stjernestatus i Japan, og om hvordan han i dag er det foretrukne navn, når royale, berømtheder og eksklusive modehuse skal bruge blomster.

Det er også 20 år siden, Nicolai Bergmann skabte de i dag verdensberømte blomsteræsker med præserverede blomster, og også dette vil blive markeret i Tivoli – på Restaurant Gemyse, hvor også en ny bog om blomsteræskerne vil blive præsenteret for at markere jubilæet. Og hver dag afholdes blomsterworkshopper, hvor man kan komme og lave sine egne blomsteræsker.

Samme koncept

Nicolai Bergmann har i alle sine år som blomsterkunstner arbejdet med en blomsterstil, der forener det skandinaviske med det japanske i udtryk og inspiration. Stilen er skabt i mødet imellem de to kulturer og er helt hans egen.

Han siger selv, at konceptet fortsat er det samme – at vise, hvad virksomheden formår.

De 14 forretninger er i dag den mindste del af forretningen, der har kæmpeopgaver for bil- og modefirmaer, hoteller og virksomheder, der arbejder med begrebet »branding med flowers« – altså firmaer, der bruger blomster aktivt i deres markedsføring. Det gør japanske modehuse for eksempel – en elegant modebutik kunne ikke drømme om ikke at have blomsterudsmykning, der matcher tøjet.

For et italienske modefirma har han designopgaver, hvor han via akrylplader, prints og fotos kan overføre et blomstermønster til for eksempel en taske – det gør han i øvrigt også for japanske firmaer.

Han står også bag Café Nomu, som man finder i både Tokyo og Kobe samt Gallery Nicolai Bergmann, der har fokus på kunstnere fra hele verden, som på den ene eller anden måde relaterer sig til det botaniske univers.

Yderligere information: 20-års-jubilæum-fejring i Tivoli fra lørdag den 28. august til og med søndag den 5. september, www.nicolaibergmann.dk og www.tivoli.dk