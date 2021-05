20-års-jubilæumsshow

Cirkus Baldoni gæster traditionen tro Dragør. Det sker søndag den 23. og mandag den 24. maj, begge dage kl. 15 – i teltet, de til anledningen rejser ved Færgevej.

I årets forestilling, der hedder »Det for vildt!!!«, byder Cirkus Baldoni på en bred vifte af artister, som de har hentet fra stort set alle egne af Europa. Og som de sidste mange år er showet helt uden dyr.

Forestillingen i år kommer foruden show og dans til at indeholde både gys og gru, morskab og latter samt fart og spænding.

Cirkus Baldoni har engageret, hvad de mener at være, verdens bedste børneklovn, nemlig klovnen Allando, og han kommer ikke alene. Han har nemlig følgeskab af sin bedste ven, pandaen Pandus. Til at binde forestillingen sammen i år har Cirkus Baldoni allieret sig med showmanden Peter Nørgaard, som sammen med Løven Leonardo vil føre gæsterne sikkert igennem showet ... og kan med sikkerhed igen i år sige, mine damer og herrer, det bliver værre og værre ...

Sikkerhedsforanstaltninger

Cirkus Baldoni følger naturligvis også i år regeringens retningslinjer nøje og vil sørge for opsætning af automater med håndsprit både på cirkuspladsen samt i toiletvognen.

Ved bestilling af pladser bliver stolene ved siden af gruppen automatisk optaget således, at der holdes god afstand til alle gæster i teltet – og alle stole og overflader vil inden hver forestilling være grundigt sprittet af.

Husk at personer over 15 år ved indgangen til teltet skal fremvise »coronapas« for at få adgang til forestillingen.

Billetter sælges på cirkuspladsen fra en time før forestillingen samt på www.baldoni.dk