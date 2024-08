Vi har modtaget:

Hvad vil du med værftsgrunden?

Det var efter sigende et godt event, som liste T i juni afholdt i den gamle bygning.

Jeg var desværre ikke til stede, og jeg må derfor sende mine ønsker direkte til kommunalbestyrelsen. De kommer her.

Mit største ønske har jeg med års mellemrum fremsat i Dragør Nyt – nemlig at genskabe den store Havneplads.

Riv den grimme gasbetonbygning på den vestlige del af værftsgrunden helt væk. Den blev opført på havnepladsen først i 1960’erne på et 30-årigt lejemål, hvis jeg husker ret.

Kommunalpolitikerne var dengang ikke så kloge og hensyntagende over for udsynet til de gamle bygninger, som for eksempel lodshuset, smedjen og havnepakhuset og ikke mindst lodstårnet.

Man kunne dengang have udvidet værftet de 18 meter mod øst, uden det havde generet værftets egen bedding.

En total nedrivning og genskabelse af den store Havneplads, vil også gøre det muligt at se helt fra Nordre Mole til fjerkræforeningerne ved Walløes Havn.

»De åbne vidder« skriver politikerne om i høringsmaterialet til planstrategien for det åbne, flade land. Det har vi også behov for her på havnen.

Og hvad vil jeg så på det rigtige værfts matrikel?

Først og fremmest vil jeg genskabe den store port i den vestlige ende af den gamle bygning fra 1927, som kan ses på billedet, og så rykke den endelige genskabelse af lodsbåden »Ravnen« herhen.

Medens der holdes »åbent hus«, når der arbejdes på lodsbåden, kan folk gå helt rundt om den gamle og nyde synet.

Og hvad kan der mere være?

Måske et lille fiskerimuseum til minde om, at stedet i 1900-tallet igen blev et fiskersamfund efter enden på søfartseventyret. Det ses ikke rigtigt mere på Dragør Museum.

Måske kunne man, som på Fiskeriets Hus i Bagenkop på Langeland, skabe en kopi af museumskutteren Elisabeths styrehus. Og så kunne alle her med en simulator prøve at styre kutteren ud af fiskerihavnen i forskelligt slags vejr. Derudover vil man måske, som på Læsø, kunne placere flere trådløse optagere både i og uden for havnen, så man inde kunne sidde og se de få tilbageværende fisk, der eventuelt er.

Og resten af grunden. Hvad med den? Den må der være andre, der har ønsker om.

Af de nedrevne gasbetonsten kunne man evt. bygge en brandmur ud til skurbyen, som erstatning for det efterhånden forsvundne træplankeværk en meter fra skurene.

Den lille miljøstation vil der naturligvis være plads til på matriklen.

Mine ønsker kræver fondsstøtte og kommunal velvilje og klogskab. Der kommer ingen Onkel Joakim-situation, som nogle politikere måske drømmer om.

Med venlig hilsen

Bent Larsen

87-årig fiskersøn