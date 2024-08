Ingen revanche for pokalnederlag

En flyvende Frederik Glæsner spiller en god kamp i DB-målet. Foto: Henrik Rosschou.[/caption]

Opgøret mod FB lørdag den 17. august på Dragør Boldklubs (DB) perfekte grønsvær blev en øjenåbner for DB-holdet, der i denne sæson er nyoprykker i københavnsserien.

Sæsonens første kamp mod KFUM, der blev spillet ugen inden, foregik i et tempo, hvor de fleste hold i rækken kan følge med.

Allerede inden sommerpausen fik DB dog mulighed for at teste niveauet i københavnsserien, da FB var modstander i pokalturneringen – et opgør, som DB tabte 0–1 i en relativ tæt kamp. Man kunne få fornemmelsen af, at revanchen lå og lurede … men FB skruede allerede fra første fløjt i weekendens kamp gevaldigt op for tempoet.

Jubilar fejret

Inden kampen begyndte, blev Frederik Frost fejret for sin kamp nummer 150 for DB, som han rundede i udekampen mod KFUM ugen inden. Frost har scoret hele 83 mål i 150 opgør.

DB gav et kærkomment comeback til Jonathan Bligaard, som ikke har spillet siden slutningen af november 2021. Det var en brækket ankel i en træningskamp i sæsonpausen, der satte en stopper for Jonathan Bligaard. Comebacket var lovende med saft og kraft, som man kender Bligaard.

Kampjubilaren, Frederik Frost, får overrakt blomster af DB’s formand Carsten Hein. Foto: Henrik Rosschou.[/caption]

Overarbejde i forsvaret

FB satte sig på lørdagens kamp fra første fløjt, og DB havde svært ved at dæmme op for udeholdets pres de første 15 minutter af kampen. Det ene angreb efter det andet gjorde livet svært i DB-forsvaret.

Efter knap 20 minutter lykkedes det for DB-holdet at organisere spil mod FB-målet, med stenhårdt arbejde fra spillere som Tobias Damkær, Kasper Walker, Hector Uhl samt dirigent og anfører Frederik Frost. Men DB-holdet kom ikke frem til de store chancer.

Det samme kan man ikke sige om FB, der kom til et par farlige muligheder i sidste del at halvlegen. En diagonal afslutning efter 28 minutter, ramte stolpen og gik ud til DB-målspark.

Få minutter efter havde FB igen et skud på DB-målet – men denne gang sneg bolden sig tæt forbi stolpen.

DB’s målmand, Mads Glæsner, viste i slutningen af 1. halvleg virkeligt storspil. Angreb og afslutninger fra FB stod i kø – men Glæsner diskede op med en tredobbelt redning, som sjældent er set selv i højere rækker. Fantastisk spil af Glæsner.

Netop tilbagevendte Jonathan Bligaard blev første spiller, som så dommerens gule kort.

»En handling, som forhindrede modstanderen i at sætte spillet i gang,« forklarede linjedommeren efterfølgende. FB brugte overtallet til at bringe sig foran 0–1. DB appellerede for frispark, men dommeren var uenig.

I pausen skiftede DB Kasper Walker ud – ind kom Niklas Frimand.

I 2. halvleg var det igen FB, som satte tempoet og dirigerede spillet, og der var kun spillet et minut, før der stod det 0–2 på måltavlen. En afslutning udefra sad tæt op ad Glæsners højre stolpe og sneg sig ind i nettet.

Niklas Frimand fik i det efterfølgende angreb en stor mulighed for at reducere, men han svigtede i afslutningen.

Straffespark

Kampjubilaren Frederik Frost fik chancen fra 11-meterpletten efter 51 minutter, da DB fik tilkendt straffespark. Kort før straffesparksituationen havde Niklas Frimand endnu en stor chance, men igen var heldet ikke med ham. Efter Frimands afslutning satte FB fart i et angreb. Peter Ursin fik ryddet op, og han satte via Frost og Julius Krüger gang i et kontraangreb. Frost sendte en lang bold på tværs til Tobias Damkær i højresiden. Damkær spillede videre til Frimand ind i FB-feltet, men en FB-spiller kom i vejen for afleveringen. Tobias Damkær var hurtigt over bolden, og han blev efterfølgende tacklet ulovligt. Straffe! Frederik Frost tog ansvaret og scorede til 1–2.

Kortklubben

DB’s målmandstræner modtog i forbindelse med straffesparket gult kort. Ikke for at sige noget, men med håndtegn indikerede han, at FB-spillern burde have fået en advarsel. Måske skal DB’s trænerbænk forholde sig til til den nye regel. Ingen snak til dommertrioen under kampen.

Det var dog ikke kun DB’s trænerbænk, der havde glemt reglen. FB’s træner fik også gult kort for brok. Kortene sad løst i dommerens lomme i 2. halvleg.

Den sidste halve time af 2. halvleg blev for alvor op ad bakke for DB-holdet. Efter knap en times spil var det Hector Uhls tur til at få gult kort – for en tackling, som ses mange gange i løbet af en kamp. Men dommeren havde lagt en nådesløs linje i 2. halvleg. Kort tid efter var det FB, der fik gult kort.

Pelle Søgaard kom på banen efter 65 minutter – ud gik Hector Uhl.

FB kom på 1–3 efter 78 minutter.

Pelle Søgaard fik ikke mange munitter på banen. Et gult kort efter 88 minutter sendte ham retur til bænken. FB udnyttede chancen og kom foran 1–4 – og herfra var DB endegyldigt sat.

Dommeren havde dog flere gule kort i lommen. Det sidste fik Julius Krüger, som ellers havde spillet en disciplineret kamp.

Øvrige opgør

B1960 havde onsdag den 14. august besøg af KFUM. Kampen sluttede 2–1.

Fredag aften vandt Skovshoved IF 5–2 over Fremad Valby, og Skovshoved IF er nyt tophold i københavnsserien. PI Fodbold tabte samme aften hjemme 4–5 mod Frem 2.

Dagen efter tabte Union 0–1 til Husum BK, mens Kastrup BK på udebane vandt 3–1 over Vigerslev BK.

