Flere medhjælpere bliver pædagoger

Sidste sommer modtog Dragør Kommune 817.000 kroner fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som over treårig periode skal bruges til opkvalificering og uddannelse af pædagogisk personale i dagtilbud.

I en orientering til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, oplyser Dragør Kommunes forvaltning, at 14 pædagogiske medarbejdere fra Dragørs dagtilbud i år har ansøgt om at starte på den treårige meritpædagoguddannelse med henblik på at blive pædagoger.

Af disse er syv medarbejdere blevet optaget. De starter uddannelsen efter sommerferien, sammen med to medarbejdere fra skolernes SFO’er.

Samarbejde med Tårnby

De ni nye studerende vil indgå i et fælles merithold, oprettet i samarbejde med Tårnby Kommune og Københavns Professionshøjskole.

Ifølge forvaltningen er projektet en vigtig del af Dragør Kommunes strategi for rekruttering og tilknytning af personale og samtidig en støtte til det politiske mål om at have 60% uddannede pædagoger i kommunens dagtilbud.

»Når de syv dagtilbudsmedarbejdere er færdiguddannede, vil andelen af pædagoger i kommunens dagtilbud øges væsentligt,« står der i orienteringen til udvalget.

Forvaltningen skriver, at både medarbejdere og ledere i kommunens daginstitutioner har udvist stor interesse for meritpædagoguddannelsen.

I starten var der 15 interesserede medarbejdere fra dagtilbudsområdet – hvoraf er syv blevet optaget, fire søgte ikke ind, og fire opnåede ikke optagelse.

De medarbejdere, der ikke søgte ind, eller som ikke blev optaget, vurderes dog at have stor interesse i at søge ind, når næste hold skal uddannes.

Administrationen bemærker samtidig, at SFO-området også efterspørger muligheden for at søge ind på meritpædagoguddannelsen under samme vilkår og rammer som den nuværende aftale. Dog er SFO-området ikke berettiget til at bruge den såkaldte opkvalificeringspuljen, som er blevet sat af til opgradering af medarbejdere.

Stadig penge i puljen

Bevillingen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er udelukkende målrettet opkvalificering og uddannelse af pædagogisk personale i dagtilbud, og den er opdelt i to perioder – fra midt 2023 til slut 2025 og fra 2026 til 2030.

Ifølge forvaltningen har kommunen mulighed for at anvende 10% af midlerne til anden form for opkvalificering, hvis det ønskes, og de skal tilbydes til både kommunale og private daginstitutioner.

Ifølge Københavns Professionshøjskole koster hvert semester cirka 11.000 kroner per person – inklusive studiebøger. Udgifterne for de syv dagtilbudsmedarbejdere beløber sig således til omkring 462.000 kroner over de tre år, uddannelsen tager – et beløb, som opkvalificeringspuljen dækker mere end fuldt ud.

De resterende 355.000 kroner vil de kommende år kunne anvendes til at få flere medarbejdere gennem merituddannelsen eller til mindre kompetenceforløb for de pædagogiske medarbejdere i Dragør Kommunes dagtilbud.