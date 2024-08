Udveksling i Grønland

Ilulissat er Grønlands trejde største by, og ligger i vestgrønland på østkysten af Diskobugten. Arkivfoto.

UngDragør har i samarbejde med Frederiksberg Ungdomsskole fået et legat fra EU’s udvekslingsprogram Erasmus+. Legatet gør det muligt at sende 18 elever i 8.-klasses-alderen i udveksling til Ilulissat i Grønland fra den 15.–20. marts 2025 – vel at mærke gratis.

Inden turen fra Danmark går til Grønland, vil Danmark – til februar i næste år – få skoleelever fra Ilulissat på besøg.

Indkvartering sker både i Danmark og i Grønland på hostels/hoteller.

Troels Wassard Lund, leder af UngDragør.

Lederen af UngDragør, Troels Wassard Lund, er begejstret for tildelingen af legatet:

»Jeg er virkelig glad for, at vi sammen med Frederiksberg Ung er lykkedes med at få dette legat fra Erasmus+ programmet,« udtaler lederen.

Han ser lagatet som en enestående mulighed for at kunne give nogle unge mennesker en oplevelse og måske nye venner for livet. Og samtidig vil de unge på nært hold kunne lære om den del af Rigsfællesskabet, som de fleste ikke kender så meget til.

I samarbejdsaftalen med Frederiksberg Ungdomsskole er fordelingstallet af deltagende elever 12/6 – med de seks pladser til Dragørs unge.

Troels Wassard Lund fortæller, at alle elever i 8. klasse og unge med tilsvarende alder i kommunen i deres e-Boks vil få et brev med nærmere information om muligheden for at komme i betragtning.

»Jeg tror egentlig ikke, at du behøver at tænke over det i lang tid. Er du nysgerrig? Har du lyst? – så send os en motiveret ansøgning,« lyder opfordringen fra Troels Wassard Lund til de unge.

Lederen forklarer, at det vigtigste for at komme i betragtning er en evne for at udvise selvstændighed, imødekommenhed og nysgerrighed på Grønland og landets kultur samt dertil en åbenhed over for at møde ligesindede, også mens de grønlandske elever er på besøg i Danmark.

Inden selve udvekslingen med Grønland går i gang, vil de udvalgte elever fra både Dragør og Frederiksberg skulle deltage i en række forberedende møder for for eksempel gøre sig tanker om, hvad vil det sige at være en god gæst og en god vært.

Med lysten om at komme med i betragtningen til udvekslingen er løsningen ganske enkel: Der skal blot sendes en kort motiveret ansøgning.

Ansøgningen kan ske digitalt ved at udfylde et skema og eventuelt uploade en video via link i brevet fra e-Boks eller fra kommunens hjemmeside. Fristen herfor udløber søndag den 1. september. Umiddelbart derefter vil UngDragør udvælge de seks elever og give de valgte deltagere direkte besked.