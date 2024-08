Unge starter med at drikke senere, men så går de også til den

En ny undersøgelse af unges trivsel i Dragør peger på en række interessante tendenser

Af Rasmus Mark Pedersen

Der er både godt og dårligt nyt i den seneste ungeprofilundersøgelse, hvad angår de unges alkoholvaner.

Undersøgelsen, som omfatter elever fra 7. til 9. klasse, afslører, at de unge i Dragør begynder at drikke alkohol senere, end gennemsnittet for samme gruppe i såvel Region Hovedstaden som resten af landet.

Men når de unge i Dragør først begynder, drikker de mere intenst – især medens de går i 9. klasse.

I år har 55 procent af eleverne i udskolingen prøvet at være fulde mindst én gang, hvilket er en nedgang fra 61 procent sidste år.

Andelen af elever i 9. klasse, der har prøvet at være fulde, er dog højere end i de lavere klassetrin: 32 procent af 7.-klasserne, 35 procent af 8.-klasserne og hele 72 procent af 9.-klasserne har prøvet at være fulde.

Og næsten halvdelen af de unge i 9. klasse har drukket mere end fem genstande på en aften inden for den sidste måned.

Denne udvikling tyder på en kultur, hvor alkoholforbruget intensiveres i de ældre klasser – ofte med forældrenes accept, lyder det i rapporten.

Ifølge de unge selv, så er det kun 17 procent, der i 9. klasse ikke må drikke alkohol for deres forældre. Men det er så også kun omkring halvdelen af alle unge, der mener, at deres forældre ved, hvor meget de reelt drikker.

Socialt bindeled

Den unges alkoholdning kan også have betydning for det sociale liv.

Mens færre elever i 7. og 8. klasse melder fra til sociale aktiviteter på grund af alkohol, er der en stigning i 9. klasse.

Sidste år undlod 15 procent af 9.-klasserne at deltage i aktiviteter med alkohol, mens antallet i år er steget til 26 procent.

Det kan altså tyde på, at der er flere unge, der tænker over deres alkoholforbrug og også er i stand til at sige fra. Omvendt har 10 procent af alle udskolingselever oplevet ikke at blive inviteret, fordi de ikke drikker alkohol.

Rygevanerne blandt Dragørs unge viser en ret positiv udvikling for alle andre end tobaksproducenterne. Der er nemlig kun en procent af de unge, der ryger dagligt, og 86 procent af de unge har aldrig prøvet at ryge. Til gengæld er der fire procent, der har prøvet at ryge hash.

Generelt tror de unge, at der er mange flere af deres jævnaldrende, der ryger og drikker, end der rent faktisk er.

Specielt i 9. klasse er denne tendens stærk. Her tror 80 og 73 procent af de unge, at deres kammerater henholdsvis ryger eller drikker mere, end de gør.

De unge er generelt gode til at gå til fritidsaktiviteter og sport.

I 7. klasse deltager 83 procent af eleverne i organiserede aktiviteter, men tallet falder til 55 procent i 9. klasse. Til gengæld stiger andelen, der dyrker fitness fra 35 procent til 61 procent over de tre klassetrin.

Trivslen blandt de unge måles også i undersøgelsen. Der ses her et lille fald i den generelle trivsel. I år angiver 79 procent af eleverne, at de trives, mens tallet herfor var 83 procent sidste år.

Andelen af unge med risiko for at få depression eller langvarig stress ligger stabilt på omkring 5 procent.