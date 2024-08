Borgmestre ønsker styrket lokalt sundhedsvæsen

Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup, oplyser i en pressemeddelelse, at han sammen med sine borgmesterkollegaer i Sundhedsklynge Syd har sendt et høringssvar til Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger med et klart budskab: »Vi er bekymrede for, at vores borgere mister sammenhæng og tryghed i deres hverdag, hvis sundhedsopgaverne centraliseres.«

I juni fremlagde Sundhedsstrukturkommissionen tre modeller for fremtidens sundhedsstruktur i Danmark.

Alle modellerne flytter opgaver væk fra kommunerne, og det har fået 11 hovedstadsborgmestre – heriblandt Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup – til at reagere med bekymring.

Merete Amdisen, der sidder på borgmesterposten i Ishøj Kommune og er den ene af de to formænd i Sundhedsklynge Syd, understreger kommunernes nærhed til borgerne som en afgørende faktor for at sikre sammenhæng og tryghed.

Hun er enig i, at der er behov for en reform, men fremhæver behovet for at styrke de lokale sundhedstilbud frem for at centralisere sundhedsopgaverne.

Lokalkendskab er en styrke

Merete Amdisen pointerer, at det kommunale sundhedsvæsen binder velfærdsområder sammen på en måde, som centralisering ikke kan matche.

Hun bruger eksempler som hjemmehjælperen, der kommer i borgerens hjem for at gøre rent, også har et øje for, om borgeren har brug for at blive tilset af hjemmesygeplejersken. Eller når genoptræningen er slut, og fysioterapeuten leder borgeren videre til en frivillig gå-gruppe, der kan støtte op om den videre træning og medvirke til at skabe en helhedsorienteret sundhedsindsats.

»Et stærkt lokalsamfund kan løfte meget mere. Flyt hellere ressourcerne til kommunerne. F.eks. ved at give os flere læger, og lad fortsat os lokalpolitikere med kendskab til borgerne, styre området. Mens regionen ser borgeren som patient, ser vi borgeren som det hele menneske. Vi har fokus på forebyggelsesarbejde, hvor frivilligheden og fællesskabet kan løfte med og støtte op om den enkelte. Sammen med de praktiserende læger og frivillige kræfter kan vi skabe nære, stærke sundhedstilbud tæt på borgerne,« skriver Merete Amdisen i pressemeddelelsen.

Vi samarbejder på tværs

Sundhedsstrukturkommissionen argumenterer for centralisering med begrundelsen, at mange kommuner ikke er store nok til at drive visse sundhedstilbud. Dette argument anfægtes dog af kommunerne i Sundhedsklynge Syd.

Merete Amdisen forklarer, at mindre kommuner allerede løfter opgaverne i dag. Hun fremhæver også, at kommunerne samarbejder på tværs, når de mangler volumen i visse opgaver, såsom genoptræning efter kræftforløb. Derudover påpeger hun, at sundhedsklyngerne styrker samarbejdet mellem regioner, kommuner, praktiserende læger og patientforeninger for at skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb for borgerne.

Dragør bakker op

Dragør Kommunes borgmester Kenneth Gøtterup understreger vigtigheden af at lade opgaverne for ældre blive i kommunerne og styrke samspillet mellem hospitaler og kommuner:

»Den bedste sammenhæng i indsatserne for ældre medborgere får vi bedst ved at lade opgaverne for ældre blive i kommunerne og samtidig styrke samspillet mellem hospitaler og kommuner. Det er ikke en sygdom at blive ældre, og de nære sundheds- og omsorgsopgaver, som ældre har brug for, løses bedst tæt på borgerne. Det giver også bedre muligheder for at inddrage civilsamfundet,« skriver Dragørs borgmester, som slutter med at understrege, at centralisering ikke løser de nuværende udfordringer, og at der i stedet bør ses på styrkelse af samspillet mellem praktiserende læger, sygehuse og kommunerne.