Dragør Havnegalleri skal være en kulturoplevelse

Ina Wittbold foran Dragør Havnegalleri, der, som navnet antyder, ligger lige ved havnen. Foto: Rasmus Mark Pedersen.

Tager man en tur forbi Dragørs gamle bydel, kan man med fordel lægge vejen forbi Strandlinien 17, hvor det gamle havnegalleri har adresse – kun et stenkast fra havnen.

Galleriet, som har eksisteret siden 1985, byder løbende på udstillinger fra forskellige kunstnere – og siden billedkunstner Ina Wittbold kom til roret, har en del af missionen været at give muligheden til endnu flere kunstnere.

»Der er så få steder, hvor man har mulighed for at udstille sine værker, så da jeg kom til sidste år, besluttede jeg mig for, at flere kunstnere skulle have chancen,« fortæller hun.

Hun tilføjer, at et galleri ofte fungerer sådan, at uddannede kunstnere bliver valgt til at udstille sine værker over en længere periode. Det gør det tæt på umuligt for nye kunstnere, som eksempelvis ikke har gået på kunstakademi, at få sin kunst udstillet.

På Dragør Havnegalleri gør man det anderledes.

Ina Wittbold udlejer nemlig galleriet, så kunstnere kan leje sig ind for en kort periode, typisk en uge, og lave en kunstudstilling.

»Det er kun en håndfuld af alle danske gallerier, som giver mulighed for at kunne leje stedet. Så det er meget eftertragtet,« fortæller hun.

Fra kærlighed til Dragør

Ina Wittbold kommer oprindeligt fra Tyskland, men da hendes kærlighed fandt vej til en dansker, forfulgte hun den og flyttede til Danmark. Her har hun nu boet i 34 år.

Så længe hun husker, har hun brændt for kunst og kultur, og selv da Ina Wittbold var helt lille, ønskede hun, at passionen skulle blive en levevej – på den ene eller anden måde.

»Jeg har arbejdet med alt inden for maling både olie, akryl og akvarel, og så har jeg også lavet keramik og glaskunst. Så jeg har prøvet en masse forskelligt, men efterhånden fandt jeg min stil, og jeg sprang ud som fuldtidskunstner for ti år siden,« fortæller hun.

Inden hun overtog havnegalleriet i Dragør, var hun en af de kunstnere, som udstillede sin kunst på stedet.

Og da chancen for at drive galleriet bød sig, kunne hun ikke sige nej.

Dels fordi hun tidligere har været selvstændig og trives godt i et sådan miljø, men også fordi hun gennem sin efterhånden store kontaktflade til andre kunstnere, gallerier og kunstmesser så en mulighed for at kunne tiltrække et større publikum til det gamle havnegalleri.

»Det giver mig en kæmpe glæde at kunne være med til at fremme kunst og kultur her i Dragør, fordi det er sådan et charmerende sted,« siger hun.

Noget til enhver smag

For Ina Wittbold er det vigtigt, at galleriet tilbyder mangfoldig kunst – både i forhold til kunststilen, men også prismæssigt. Der skal være noget til enhver smag, som hun siger.

Derfor skal kunsterne også sende en ansøgning om deres kunst og tidligere erfaring, hvis de ønsker at leje stedet.

»Jeg går ikke efter en bestemt kunstretning, men jeg er opmærksom på at vælge noget forskelligt, så de besøgende også får mulighed for at finde ud af, hvad de kan lide. Det er jo en meget sjov proces,« fortæller hun.

Mens Ina Wittbold håndterer administrationen, herunder kontakt med kunstnere og styring af kontrakter, er det kunstnerne selv, der står for den daglige drift i galleriet.

Hun mener, at det er kunstnerne, der er bedst til at fortælle om deres værker, og at det er en del af oplevelsen, at kunderne kan møde og tale med kunstneren, som står bag den aktuelle udstilling.

»Jeg håber, det giver de besøgende et specielt og autentisk indtryk, og at de går hjem med en følelse af, at de har fundet noget kultur og fået en indsigt i kunstverdenen,« fortæller hun.

Det betyder også, at det er kunstnerne selv, som passer sin udstilling, sælger sin kunst og overholder de faste åbningstider.

Kunder og kunstnere i kø

At åbne og lukke galleriet på faste tidspunkter er en tjans, man ikke stødte på, før Ina Wittbold kom til.

»Jeg har indført faste åbningstider, så folk ikke tager herud forgæves og bliver skuffet over, at der er lukket. Det er meget nemmere på denne måde,« fortæller hun.

Havnegalleriet holder åbent hver dag fra klokken 13.00 til 18.00, og mens åbningssæsonen plejer at starte i april og slutte i september, vil man på galleriets sociale medier nu se, at sæsonen først slutter i oktober.

Endnu et tiltag, som den garvede billedkunstner står bag:

»Fordi det bliver varmere og varmere, og det nærmest var sommer i september sidste år, så prøver vi på noget nyt og forlænger sæsonen med en måned. Og eftersom julehandlen også så småt begynder i efterårsferien, så giver det faktisk meget god mening,« fortæller Ina Wittbold.

Hun tilføjer, at der er stor efterspørgsel både fra den ene og den anden side af forretningen. Der er mange kunstnere, som gerne vil udstille sin kunst, og også mange kunder, som vil købe den.

Og der er endnu en grund til, at det giver pote at forlænge sæsonen.

»Vi har både dagsturisterne og weekendturisterne, og der er ret godt gang i salget,« fortæller Ina Wittbold, som fortsætter:

»Og så er det jo helt fantastisk, hvor stor lokal opbakning jeg oplever. Der er nogle, som kommer troligt forbi hver eneste uge og ofte køber noget.«

Ina Wittbold inde i galleriet under Dragør Gruppens udstilling i juli. Foto: Rasmus Mark Pedersen.

Galleriet skal fremme kunst og kultur

Eftersom kunstnerne lejer galleriet og betaler for at udstille sin kunst, er det også dem, som ubeskåret høster pengene fra salget.

Og selvom man nemt kan komme til at tænke, at de konkurrerer med hinanden, er det faktisk slet ikke tilfældet.

Ligesom Dragør Nyt møder Ina Wittbold, er den aktuelle udstilling sammensat af forskellige kunstnere, som selv har fundet sammen.

»Vi er jo kunstkolleger og ikke konkurrenter, fordi selvom vi præsenterer kunsten for de samme besøgende, så er alt kunst forskelligt, og ingen kunstnere ligner hinanden,« fortæller hun.

Da hun forleden selv havde en udstilling i galleriet, inviterede hun også andre kunstnere uden den store erfaring med at udstille til at udstille sammen med hende.

Det gav også anledning til, at hun kunne dele sin viden og sine erfaringer som professionel kunstner, og hvordan hun kom ind i kunstverdenen. Noget, hun selv savnede, dengang hun selv begyndte i branchen:

»Man starter jo helt fra bunden, og den her verden kan godt være lidt lukket. Så medmindre man har et netværk i forvejen, så er det svært. Og det er ærgerligt, fordi der er så meget talent, der måske aldrig vil blive opdaget.«

På den måde håber hun også, at Dragør Havnegalleri kan bidrage med at hjælpe flere kunstnere på vej.

»I stedet for at konkurrere vil jeg meget hellere have, at vi hjælper og understøtter hinanden og på den måde fremmer kunsten og kulturen generelt. Det vil jeg gerne bidrage til,« afslutter Ina Wittbold.