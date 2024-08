Med støtte fra staten er faste team i ældreplejen på vej

Dragør Kommune er blevet tildelt knap 1,2 millioner kroner fra Social- og Boligstyrelsen som led i en kommende Ældrelov. Midlerne skal bruges til at indføre faste team i ældreplejen over de næste tre år.

Pengene, som blev kommunen tildelt i juni måned, er en del af den nationale indsats om forbedring af kontinuiteten og sammenhængen i ældreplejen. De faste team er designet til at skabe en mere stabil og sammenhængende pleje for de ældre borgere i kommunen.

Partnerskab med Ældre Sagen

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget har anbefalet forvaltningens indstilling om at indgå et samarbejdsprojekt med Ældre Sagen om udvikling og implementering af faste team i Dragør Kommune.

Økonomiudvalget skal behandle sagen på deres næste møde, torsdag den 22. august, inden kommunalbestyrelsen i næste uge træffer en endelig beslutning.

Det er ikke første gang, at Dragør Kommune arbejder sammen med Ældre Sagen. De to parter har nemlig indgået et strategisk samarbejde, hvor Ældre Sagen bidrager med rådgivning og ekspertise inden for ældreforhold.

Ældreplejen i Dragør er p.t. opdelt i to store team, og selvom at man i dag allerede arbejder på skabe en høj grad af kontinuitet, kan de mange borgere og det store geografiske område, de fordeler sig på, føre til planlægningsmæssige udfordringer – og dermed mindre kontinuitet i plejen, oplyser forvaltningen i deres indstilling til politikerne.

Med indførelsen af faste team vil man etablere mindre enheder, som skal sikre, at både borgere og medarbejdere oplever en mere stabil og sammenhængende pleje.

De faste team skal også sikre, at medarbejderne i højere grad bliver inddraget i den daglige pleje og planlægning.

Helhed og tryghed

Ifølge forvaltningen vil faste team ikke kun forbedre den daglige drift og planlægning, men også bidrage til en mere helhedsorienteret tilgang til plejen. Teamene vil få mulighed for at se borgerens samlede situation og sikre, at alle aspekter af plejen bliver tænkt ind i det daglige arbejde.

Det er målet, at borgerne vil opleve en større tryghed, da de med ordningen vil få større mulighed for at lære de medarbejdere, der kommer i deres hjem, at kende.

Forvaltningen skriver i deres indstilling til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, de mindre team vil skabe et mere personligt forhold mellem borger og medarbejder, hvilket også kan mindske behovet for at gentage informationer og instruktioner, når det ikke er en ny hjælper, der træder ind ad døren.

Workshop starter projektet

I denne måned har man planlagt afholdelse af en workshop, hvor administrationen, ledere og medarbejdere fra ældreområdet samt repræsentanter fra Ældre Sagen skal arbejde sammen om at udvikle konkrete modeller for de faste team. Her vil der blive trukket på erfaringer fra andre kommuner for at finde den bedst mulige løsning for Dragør.

Det forventes, at projektet vil kræve ekstra personaleressourcer – både til udvikling og ledelse, men omfanget af dette er endnu ikke fuldt ud kortlagt.

I indstillingen tager administrationen dog forbehold for den endelige udformning af Ældreloven, som først forventes vedtaget senere på året. Ændringer i lovteksten kan derfor påvirke projektets endelige form og indhold.