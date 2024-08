Regnbueflaget er atter hejst i flagstangen ved Dragør Rådhus. Foto: TorbenStender.

Copenhagen Pride Parade, der blev afholdt i lørdags, den 17. august, var kulminationen på Copenhagen Pride Week, der var blevet skudt i gang lørdag den 10. august.

I anledning af paraden valgte Dragør Kommune at hejse regnbueflaget i flagstangen ved rådhuset, Kirkevej 7.

Hermed er det andet år i træk, at kommunen flager med regnbueflaget for at markere mangfoldighed, åbenhed og tolerance.