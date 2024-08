Nyt erhvervsområde i Dragør

Kommunen har nu modtaget et nyt forslag fra køberen til det nye erhvervsområde, og de to store »skotøjsæsker« på mange tusinde m2 er nu udskiftet med ni mindre, firkantede klodser. Stadig i 12 meters højde og alle udstyret med en masse læsseramper, så der er ingen tvivl om, at køberen stadig stiler mod logistikcentre.

Så det nye forslag reducerer altså ikke mængden af køretøjer til det nye område, hvilket jo er den væsentligste ulempe for borgerne ved udvidelsen af erhvervsområdet.

Køberen anviser også, at det nye område skal betjenes rent trafikalt gennem det nuværende erhvervsområde.

Det er en ualmindelig dårlig idé, da disse veje er udformet til kun at håndtere trafikken i det nuværende erhvervsområde. På disse veje er der ingen cykelstier og kun fortov i den ene side af vejen.

Vi har rigtig mange cykellister og gående til de to busstoppesteder og meget trafik til Sundhedshuset, så grundejerforeningen vil opfordre kommunen til ikke at acceptere dette tåbelige forslag. Disse veje er for øvrigt private veje, betalt og vedligeholdt af grundejerne.

Hvis man forestiller sig, at det nye erhvervsområde skal betjenes fra den sydlige ende, vil det betyde, at en vognmand, der kommer ad motorvejen og bruger sin gps, vil blive anvist at dreje fra i Tårnby, køre videre ad Englandsvej, fortsætte ad Kirkevej og dreje til venstre ad Hartkornsvej – der som bekendt er en skolevej – og herefter sno sig ind igennem det nuværende erhvervsområde (se ill. 1). Det er for os ret indlysende, at det vil være en uholdbar situation, da vi allerede har store udfordringer i det nuværende erhvervsområde, hvor to busser ikke kan passere hinanden, hvis der er parkeret på vejen.

Debatindlægget fortsætter efter illustrationen.

Ill. 1: Vejene markeret med rødt formodes også at blive anvendt til betjening af det nye erhvervsområde.

Kommunens krav til arkitektur er, at det nye område skal afspejle det nuværende erhvervsbyggeri. Det nuværende erhvervsområde måtte kun opføre bygninger i 8,5 meters højde, netop for at undgå disse grimme, firkantede erhvervsbygninger, som vi kender dem mange steder i landet. Det nuværende erhvervsområdes bygninger er med tagrejsning og omkranset af bøgehække og bøgetræer, så de falder ind i de landlige omgivelser, erhvervsområdet ligger i.

Dette krav er der heller ikke taget hensyn til i køberens nye forslag, hvor man fastholder 12 meters højde. Hvis man for eksempel fastholder de 8,5 meters byggehøjde, vil vi få et helt andet erhvervsområde, som i større omfang henvender sig til mindre virksomheder i lighed med det nuværende erhvervsområde, og der vil opstå en synergieffekt mellem det eksisterende og det nye erhvervsområde.

Det er i det hele taget tankevækkende, at kommunen beder en køber komme med forslag til, hvordan infrastrukturen skal løses. Det må og bør være en kommunal opgave, så der bliver taget mest muligt hensyn til borgerne.

Vi har som borgere i Dragør kun to muligheder for forbindelse til centrum, og disse muligheder er i forvejen hårdt belastet og giver ulemper for de mange borgere, der pendler frem og tilbage. Så det er ikke alene det nuværende erhvervsområde og de omkringboende, der vil blive påvirket. Det er alle byens borgere.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen A. P. Møllers Allé vil opfordre kommunen til endnu en gang at overveje, om en udvidelse af erhvervsområdet er nødvendig i den skala, der er lagt op til.

Med venlig hilsen

Søren Hvalsø, formand

På vegne af bestyrelsen i grundejerforeningen A. P. Møller Allé