Træningsdukke

Træningsholdet fra Dragør Bådelaug med MOB-bøjen og -dukken. Foto: TorbenStender.

Seks sejlere fra Dragør Bådelaug er i gang med at forberede sig på at tage duelighedsbevis i praktisk sejlads.

I den forbindelse var de seks nye skud samt nogle af klubbens gavede sejlere, som bistår i forberedelserne til prøven, i søndags, den 18. august, samlet for at indlede træningen.

En af tingene, der skal trænes op til prøven, er en mand over bord-manøvre (MOB-manøvre), hvor man skal bjærge en »person« op af vandet. Klubben har indtil brugt en MOB-bøje, men ved hjælp af en donation fra TrygFonden har det været muligt at anskaffe en MOB-dukke, hvilket nu gør redningstræningen mere realistisk.

Dragør Bådelaug oplyser, at redningsmaterialet også gerne stilles til rådighed for klubbens øvrige medlemmer, og at andre af havnens klubber desuden også er velkommen til at låne det.