Dragør Skole, Vestgrønningen 7–9, lægger tirsdag den 3. september kl. 17–19 lokale til et kickoff-event om alkoholfri skolegang i Dragør.

Dragør Kommune er klar til en satsning på at mindske de kommende generationers forbrug af rusmidler – og særligt at udskyde de unges alkoholdebut. Idéen med eventet er at gøre alle klogere på unges alkoholforbrug, hjerner og hjerter samt hverdagslivet som teenagere.

»Vi ved det jo alle sammen godt. Der er en risiko forbundet med alkohol – særligt for børn og unge, hvis hjerner ikke er færdigudviklede. Det vil vi politisk gerne gøre noget ved. Derfor inviterer vi til samling om at vise og tilbyde børn og unge en alkoholfri skolegang i Dragør Kommune,« fortæller Henrik L. Kjærsvold-Niclasen, der er formand for Børne-, Fritids- og kulturudvalget.

Fællesskaber, sjov og spas uden alkohol

Sundhedsstyrelsens melding på området er rimelig klar. Man fraråder direkte børn og unge under 18 år at drikke alkohol. Af den grund finder de lokale politikere at det giver god mening at samle de voksne omkring de unge for i samarbejde at få udskudt de unges debutalder for alkoholindtag.

Det første mål i udskydelsen er at få rykket debuten til efter afslutningen i grundskolen, og dette mål bakker borgmester Kenneth Gøtterup op om.

»Det er her, vi som kommune kommer ind i billedet. Folkeskolen er jo en kommunal opgave, og vi vil gerne tilbyde en ramme for, at forældre og børn får bedre mulighed for at tale om fællesskaber med sjov og spas uden alkohol,« forklarer han – og uddyber:

»Det vil altid og skal være et forældreansvar at støtte og hjælpe deres børn til træde ind i voksenlivet og forholde sig til alkohol. Men som kommune kan vi hjælpe med oplysning, og samarbejdet med forældrene er en grundsten i det arbejde. Sammen med lærere og pædagoger har forældrene en kæmpe betydning for hvilke fællesskaber, de unge indgår i, og hvilken festkultur, som indgår i fællesskaberne.«

Et fælles håb for de to politikere er, at så mange som muligt vil følge med og bidrage til satsningen – både nu og i årene fremover. I første omgang handler det om kommunens kickoff-event, som er tilrettelagt til at løbe af stablen netop her i forbindelse med det nye skoleår.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen og Kenneth Gøtterup er også enige om, at de ønsker at slå en streg i sandet og skabe nogle rammer for nogle nye traditioner i Dragør Kommune. Konkret er deres ønske at være med til at skabe en mindeværdig afslutningsdag for 9. årgang til næste sommer – uden alkohol.

Tilmelding til fysisk deltagelse

Alle er velkommen, men invitationen til eventet på tirsdag er særligt rettet mod elever og forældre fra udskolingen på kommunens tre skoler.

Af hensyn til praktik og sikkerhed er tilmelding til fysiske deltagelse nødvendig. Tilmeldingen kan ske sig via linket på dragoer.dk under temaet »Alkoholfri skolegang i Dragør« under nyheder. Tilmeldingsfristen er torsdag den 29. august 2024.

Aulaen på Dragør Skole har plads til 150 personer. Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

Live-dækning

Hvis man ikke får plads i aulaen – eller måske ikke kan deltage der – er det også muligt via nettet at se med live fra eventet. Linket til brug herfor offentliggøres på kommunens hjemmeside: dragoer.dk

Se også annoncen herom på side 4.