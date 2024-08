De udsendte skal hyldes med manér

Flagdagen, torsdag den 5. september, er en årlig begivenhed, hvor Danmark hædrer sine udsendte i international tjeneste.

Det er en fast tradition, at Dragør Kommune støtter op om de udsendte med en ceremoni på Dragør Rådhus – og i år har man valgt at gøre arrangementet åbent for alle, uanset direkte tilknytning til en udsendt eller ej.

Markeringen finder sted i forhallen på Dragør Rådhus fra kl. 18.30 til 20.00.

Respekt og støtte

Flagdagen er en dag, hvor hele lokalsamfundet kan samles for at vise deres respekt og støtte til dem, der har tjent landet i udlandet.

De udsendte, der hædres, omfatter både nuværende og tidligere ansatte i politiet, læger og sygeplejersker, samt soldater – alle har de gennem hver deres virke gjort en indsats for landet.

Programmet for dagen indeholder både taler, musikalske indslag og en særlig ceremoni, hvor der lægges blomster ved mindesmærket for Danmarks udsendte.

Borgmester Kenneth Gøtterup vil holde en tale, efterfulgt af et oplæg fra Anders Urban, der er en del af lokalprojektgruppen »Et forsvarligt Dragør«.

Derudover vil musikskoleleder Jacob Honoré bidrage med et musikalsk indslag.

Medaljer til børn

Et helt særligt indslag på dagen er overrækkelsen af børnemedaljer til børn under 18 år, hvis forældre har været udsendt. Denne tradition er blevet en fast del af flagdagen i Dragør, og det vækker stor glæde og stolthed hos de børn, der modtager en medalje.

Dagen afsluttes med, at Dannebrog stryges foran rådhuset, og der vil blive serveret en lille forfriskning.

Tilmelding nødvendig

For at deltage i arrangementet skal man tilmelde sig senest den 1. september.

Tilmelding kan ske via en digital blanket, som findes på Dragør Kommunes hjemmeside, hvor MitID skal bruges.

For de borgere, der ikke har mulighed for at tilmelde sig digitalt, er det muligt at tilmelde sig telefonisk ved at kontakte borgmestersekretariatet.