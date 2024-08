Historiefortælling i Rotary

Bente Thers. Arkivfoto: Jens Munch.

Torsdag den 5. september kl. 18.30 til 20 afholder Dragør Rotary Klub arrangement på Dragør Strandhotel – og dagens gæst er Bente Thers, der vil fortælle om livet som kromutter på øen Saltholm.

Sammen med sin daværende mand, Niels Hjarnø Knudsen, drev hun kroen på øen fra 1965 til 1971 – en speciel opgave på den flade ø, hvor der hverken er strømforsyning eller ferskvand.

Dragør Nyt bragte i sidste måned en artikel om Bente Thers og hendes spændende liv (læs den her), men på mødet på i morgen vil fortællingerne komme direkte fra hovedpersonen selv.

Blandt andet vil hun denne aften fortælle om at brygge kaffe på filtreret regnvand, om at bage sandkager med mågeæg og om at lave strøm til støvsugeren, røremaskinen og fjernsynet ved hjælp af en benzinmotor.

Arrangementet, som er for alle, der har lyst til at være med, indledes med spisning (deltagerne betaler selv for middagen).

Tilmelding nødvendig.

Se mere i Dragør Rotary Klubs annonce på side 2 i denne uges avis (Dragør Nyt nr. 35).