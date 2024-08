Hundreder af tons ulovligt bioaffald

Torsdag den 8. august kunne der konstateres varmeudvikling i bunkerne. Foto: Jan Wartacz.

Det ligger der endnu – kort før deadline for denne artikel. Hovedstadens Beredskab vurderer, at der på adressen Kalvebodvej 250 ligger 800–1.200 tons bioaffald, og ifølge Dragør Kommune er det dumpet ulovligt, uden ansøgning om tilladelse, og ejeren er blevet meddelt, at der ikke må tilføres yderligere affald.

Dragør Nyt har ved selvsyn konstateret, at affaldet består af grene, kviste og andet organisk materiale samt stykker af plastik.

Dragør Nyt har erfaret, at der torsdag den 8. august ankom en længere række lastbiler lastet med bioaffald. Deres last blev losset af på den bare mark på adressen på Kalvebodvej.

Hovedstadens Beredskab ankom efterfølgende samme aften, foretog eftersyn og konstaterede, at der skete varmeudvikling.

Ejeren af grunden er selskabet Hvalsø Kalvebod ApS, og Dragør Nyt har talt med direktør Frederik Hvalsø. Han meddeler, at han godt var klar over, at affaldet ville ankomme, og at det skete efter aftale – men at han også havde gjort det klart for firmaet A. F. Hansen Constructions ApS, der har placeret affaldet, at de selv skulle sørge for tilladelse.

Ingen svar på henvendelse

Dragør Nyt har gentagne gange over flere dage forsøgt at få en udtalelse fra A. F. Hansen Constructions for at få deres kommentarer til sagen. Men efter adskillige telefoniske opkald, besked på deres telefonsvarer samt en e-mail, er firmaet ikke vendt tilbage.

Dagen efter, at affaldet blev dumpet, meddelte kommunen på sin hjemmeside, at Hovedstadens Beredskab ved brandtilsynet vurderede den umiddelbare brandfare, og at der ikke er fare for en traditionel ildebrand, men at der kunne være risiko for en såkaldt glødebrand.

»En glødebrand vil brænde langsomt, men oftest have røgudvikling. Hovedstadens Beredskab vil fortsat føre løbende tilsyn og er parate, hvis situationen skulle udvikle sig negativt,« står der i kommunens statusopdatering fra fredag den 9. august.

Tårnby Kommune varetager miljøsagsbehandling for Dragør Kommune i henhold til lov om det forpligtende samarbejde. Og det er også Tårnby Kommune Miljø, som Dragør Kommune henviser til i statusopdateringen på kommunens hjemmeside.

Dragør Nyt har derfor forsøgt at få en redegørelse fra Tårnby Kommune Miljø, men da vi havde telefonisk kontakt med en af deres medarbejdere, var den eneste kommentar: »Jeg kan ikke udtale mig.«

Det blev derfor fundet nødvendigt i stedet for at rette henvendelse til Dragør Kommune for at få svar på, om de anser placeringen af bioaffaldet som ulovligt. Det korte, præcise svar var: »Ja.«

Ikke længere brandfare

Seneste opdatering om sagen på Dragør Kommunes hjemmeside er fra fredag den 16. august. Her står der blandt andet:

»Dragør Kommune har i dag skrevet til grundejeren, at såfremt haveaffaldet skal være oplagt i mere end seks uger, skal grundejeren søge om landzonetilladelse i overensstemmelse med planlovens bestemmelser. Det er i givet fald Klima-, By- og Erhvervsudvalget i Dragør Kommune, som skal træffe endelig beslutning om, hvorvidt der skal gives tilladelse eller ej. […] Grundejeren kan først søge om en miljøgodkendelse til oplaget, når der foreligger en landzonetilladelse fra Dragør Kommune. Det er i givet fald Tårnby Kommunes Miljøafdeling, som behandler sagen. […] Hovedstadens Beredskab har i dag oplyst, at påbuddet af den 9. august 2024 er opfyldt, og oplaget af haveaffald overholder de brandtekniske forskrifter.«

Dragør Nyt vil fortsat forsøge at få en udtalelse fra A. F. Hansen Constructions ApS.