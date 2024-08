Mor og datter byder atter indenfor i galleriet

For niende gang inviterer den talentfulde mor-datter-duo Frida Freja og Monnique Art til en farverig kunstudstilling på Dragør Havnegalleri, Strandlinien 17.

På udstillingen, der løber fra fredag den 30. august til og med torsdag den 5. september, hyldes naturens skønhed gennem en harmonisk forening af farver og positive udtryk, der alle er skabt af to de to udstillere.

Udtrykkene er dog ikke ens, de to kunstnere har nemlig hver deres måde at bringe naturens energi til live på lærredet på.

Frida Freja er kendt for sine blomstermalerier, hvor hun med lethed og elegance formår at fange blomsternes skønhed. Værkerne udstråler både livsglæde og vitalitet. Hver blomst på hendes lærred virker gerne, som om den lige er blevet plukket fra en frodig have

Monnique Art er gået i sin mors, Frida Frejas, fodspor, men tilføjer sit eget twist til kunsten. Hendes arbejde er også inspireret af naturen, men hun bevæger sig ind i det abstrakte territorie, hvor naturens former og farver bliver til legende kompositioner. Værker inviterer beskueren til fordybelse og egne fortolkninger.

Dragør Havnegalleri har til denne udstilling åbent fra kl. 12–18 alle dage i udstillingsperioden.

