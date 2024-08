De 3 Måske 4 underholder gæsterne på Café Espersen. Foto: TorbenStender.

Café Espersen havde i lørdags, den 24. august, allieret sig med De 3 Måske 4, der spillede i caféen i den gamle færgeterminal.

Selvom aftenerne er blevet lidt køligere, havde mange havde fundet vej for at nyde musikken, en øl eller et glas vin i godt selskab.

Det forlyder fra Café Espersen, at lørdagens udendørs musikarrangement bliver sæsonens sidste. Man forventer til gengæld at byde på flere musikarrangementer indendørs i løbet af efteråret.