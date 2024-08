Privat tandregulering som midlertidig løsning

Dragør Kommune står over for betydelige udfordringer med at håndtere bøjlebehandlinger, efter at kommunens specialtandlæge i ortodonti fratrådte sin stilling i marts måned.

Siden da er igangværende og allerede visiterede patienter blevet behandlet af privatpraktiserende specialtandlæger.

Men spørgsmålet, om hvordan fremtidige bøjlepatienter skal behandles, er endnu ikke afklaret.

Kommunens tandpleje har historisk set visiteret omkring 80 børn årligt til bøjlebehandling, og behovet for en struktureret løsning er derfor presserende.

Udfordringen er blevet yderligere forstærket af den generelle mangel på specialtandlæger i ortodonti, hvilket gør det vanskeligt at genbesætte den ledige stilling.

Midlertidige løsninger overvejes

Ifølge referatet fra seneste møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget har udvalget drøftet sagen, og deres anbefaling er en midlertidig løsning, hvor kommende bøjlepatienter fra august måned og frem behandles af privatpraktiserende specialtandlæger via et fritvalgsbevis. Denne ordning skal fungere, indtil en permanent løsning kan findes.

Ordningen indebærer, at forældre selv vælger en specialtandlæge og søger behandling via et fritvalgsbevis, hvilket giver større fleksibilitet – men også øget ansvar for familierne.

Inden de første børn og unge kan få rettet tænderne i den midlertidige ordning, skal sagen dog godkendes af først kommunalbestyrelsen som tager stilling i morgen, torsdag den 29. august.

Samtidig undersøger administrationen mulighederne for mere langsigtede løsninger.

Blandt de overvejede scenarier er et samarbejde med en anden kommune, en permanent ordning med fritvalgsbevis, eller en optagelse i §60-selskabet »Tandreguleringsklinikken«, som er et fælleskommunalt selskab, der håndterer tandregulering for flere kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Den foreslåede midlertidige løsning med fritvalgsbevis vil få økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune. Med en årlig udgift på minimum 3,25 millioner kroner vil de nye bøjleforløb overstige det nuværende budget for tandpleje, der udgør 2 millioner kroner.

Dragør Kommunale Tandpleje skal fortsat have tilknyttet en visitator og en klinikassistent for at sikre kvaliteten af visitation og den administrative håndtering. De øgede omkostninger forventes at blive tilført budgettet for 2025.

Langsigtede løsninger

Dragør Kommunes administration vil løbende arbejde på at afdække de tre nævnte scenarier for en permanent løsning.

Et muligt samarbejde med en anden kommune kan give Dragør adgang til eksisterende ressourcer i en nabokommune, der måske har kapacitet til at håndtere flere bøjlepatienter.

Alternativt kan, som tidligere nævnt, være, at Dragør bliver en del af §60-selskabet »Tandreguleringsklinikken«, hvor fællesskabet mellem flere kommuner kan sikre en mere stabil drift.

Dog kan denne løsning også have sine udfordringer, herunder ventelister samt et behov for godkendelse fra selskabets nuværende medlemmer.

Tandreguleringsklinikken Tandreguleringsklinikken blev stiftet i 2012 og er et fælles­kommunalt selskab, der håndterer tandregulering for skolebørn i de tilknyttede kommuner: Tårnby, Hvidovre, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby.

Klinikkerne er placeret i Hvidovre og Albertslund, og deres formål er at mindske sårbarheden ved at samarbejde på tværs af kommuner.



Selskabet har dog oplevet udfordringer med stigende ­ventelister, hvilket førte til et samarbejde med privatprak­tiserende tandlæger i 2024.



Dragør Kommune overvejer nu at blive en del af dette selskab for at sikre en stabil løsning for fremtidige bøjle­patienter.