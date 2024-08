Dans, musik og showbusiness i Dragørs Aktivitetshus

Showmanden og danselæreren Finn Bendixen er hovedperson ved den kommende søndagscafé i Dragørs Aktivitethus. Privatfoto.

Søndag den 1. september kl. 14 byder Dragørs Aktivitetshus på endnu en søndagscafé – denne gang med et spændende causeri med den erfarne danselærer og showman Finn Bendixen.

Finn Bendixen deler ud af sine mangeårige erfaringer inden for dans og underholdning, alt imens der bliver plads til både musik, fællessang og gode historier. Arrangementet er ikke blot en rejse gennem dansens verden, men også en tur ned ad mindernes boulevard. For de, der gik til dans som børn eller unge, vil der være mulighed for at genopleve de øjeblikke, hvor man iklædte sig sit fineste tøj og gik i danseskole, oplyser eftermiddagens foredragsholder.

Finn Bendixen, der er vokset op med dansen som en naturlig del af livet, vil føre deltagerne gennem en verden af moderne dans, latinamerikanske rytmer og de uforglemmelige melodier, der har præget dansegulvene gennem tiden.

En livslang passion

Finn Bendixen er langt fra en ukendt skikkelse i den danske underholdningsbranche. Som søn af en danselærer voksede han bogstaveligt talt op på parketgulvet.

Allerede som junior blev han danmarksmester i standarddans – en titel, han gentog som ynglingedanser.

Hans passion for dans førte ham senere til det professionelle danselandshold, hvor han konkurrerede mod England i latinamerikanske danse.

Men det var ikke kun i Danmark, at Finn Bendixen markerede sig. I tre år underviste han i beat-dans i Tyskland og optrådte der også på tysk tv. Det var også her, han afsluttede sin danselæreruddannelse, inden han vendte hjem til Danmark.

Tilbage i Danmark begyndte hans karriere som koreograf og entertainer – og hurtigt førte det ham ind i showbusiness-verdenen.

Et liv i showbiz

Finn Bendixen har haft en flot karriere som showman og koreograf, hvor han har arbejdet med nogle af Danmarks mest kendte skuespillere og showfolk – herunder Olsenbanden, Dirch Passer og Jesper Klein.

Hans arbejde som koreograf for Volmer Sørensen og hans rolle som showmaster ved Ekstra Bladets »Tolver-Fester« har gjort ham til en central figur i dansk underholdning.

I anden del af foredraget vil Finn Bendixen dele sjove anekdoter fra denne del af sit liv i showbiz.

Publikum kan se frem til historier om et samarbejde med blandt andre Johnny Reimar og oplevelser med underholdere såsom Peter Belli og Flemming »Bamse« Jørgensen. Finn Bendixen forventer, der også bliver tid til en sjov episode med en meget ung Kronprins Frederik – nu vores nuværende konge.

Mere end bare et foredrag

Arrangementet er ikke kun en mulighed for at høre om Finn Bendixens imponerende karriere – det er også en mulighed for fællessang og musik. Deltagerne får nemlig lov til både at nynne og synge med, når der bliver spillet melodier fra wienervals til Travolta-sange.