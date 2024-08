Kuglernes jubilæum

Borgmester Kenneth Gøtterup taler til de fremmødte. Foto: TorbenStender.

Kunne man se bort fra det lidt triste vejr, kunne man godt finde lidt sydlandsk stemning, da petanqueklubben De Skøre Kugler afholdt jubilæumsreception fredag den 23. august. Der var i hvert tilfælde både pastis med vand, rosé og hvidvin ved petanquebanerne på Strandjægervej.

Omtrent 40 personer havde fundet vej til arrangementet, der bød på tale fra klubbens formand og borgmester Kenneth Gøtterup.

De Skøre Kuglers formand, Jess Folke Andersen, var den første, der tog ordet.

Efter velkomsten berettede formanden om, hvordan petanqueklubben i sin tid begyndte på to baner hos Dragør Tennis. I 2006 blev det til to baner uden for tennisanlægget – og i 2014 kom endnu to baner til.

Borgmester Kenneth Gøtterup sagde i sin tale, at petanque er noget særligt.

»For det er både et hyggespil og en seriøs sport, hvor alle kan være med,« lød det for borgmesteren.

Han talte videre om De Skøre Kuglers evne til at få det bedste ud af spillet ved både at konkurrere og alligevel skabe et sammenhold.

Efter talerne var der plads til hyggelig samvær blandt de fremmødte.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Der bydes blandt andet på pastis med vand. Foto: TorbenStender.

Plads til flere

De Skøre Kuglers formand, Jess Folke Andersen tog sig under receptionen tid til kort samtale med Dragør Nyt.

Han kunne blandt andet fortælle, at selv om klubben er organiseret under Ældre Sagen, kan alle uanset alder melde sig ind i petanqueklubben. Det fordrer dog, at man også er medlem af Ældre Sagen, og her kan alle – trods navnet – blive medlem.

»Der kommer hele tiden nye medlemmer – primært pensionister,« siger Jess Folke Andersen, om tilføjer, at banerne er åbne, og alle er velkommen til at komme forbi prøve sporten.