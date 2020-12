25 år med lokalhistorie

Dragør Lokalhistoriske Forening markerer 25-året for foreningens stiftelse med udgivelsen af et større jubilæumsskrift.

I jubilæumsudgivelsen fortælles om de mange arrangementer, foreningen har formået at gennemføre siden etableringen i 1995.

Initiativet til foreningens stiftelse var to lokalhistorisk interesserede personer, Dines Bogø og, nu afdøde, Kurt Mathisen, der var foreningens formand gennem de første tyve år.

Fra en beskeden start med 15 medlemmer har foreningen evnet at vokse, således at der i dag er cirka 450 aktive medlemmer, som flittigt deltager i foreningens arrangementer med historiske foredrag, byvandringer, besøg på historisk interessante steder og meget mere.

Foreningens formål har helt fra starten været at medvirke til at forøge interessen for Sydamagers lokalhistoriske værdier på en interessant og inspirerende måde og at sørge for at bevare dem for eftertiden.

Tre ildsjæle med interesse for lokalhistorie, Kurt Mathisen, Dines Bogø og Claus Ehlers, har sammen med en engageret bestyrelse været et solidt fundament for foreningens virke gennem alle årene.

Jubilæumsskriftet uddeles til alle foreningens medlemmer som en lille julegave, der kan lyse op i denne for alle svære tid under corona-pandemien, hvor ikke mindst kulturlivet har haft trange kår. Andre med interesse i jubilæumsskriftet kan anskaffe sig et eksemplar ved at skrive til foreningen på e-mailadressen: info@dragoer-lokalhistorie.dk