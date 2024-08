25-års-jubilæum

Petanqueklubben »De Skøre Kugler« fejrer jubilæum på fredag

Af Mikael Sonne



Mange kender sikkert petanqueklubben »De Skøre Kugler«, som holder til ved siden af Dragør Tennis. Gennem årene har en del, især ældre, her haft stor glæde af at dyrke spillet og dertil det sociale samvær, som hører med.

I år kan klubben fejre sit 25-års-jubilæum. Det markeres med en reception ved banerne fredag den 23. august kl. 14–16, hvor alle er velkomne – og blandt andet Dragørs borgmester vil deltage.

Petanqueklubben, der har 55 medlemmer, ønsker, at så mange som muligt får kendskab til petanque. Derfor holder de flere gange om året »åbent hus«, hvor alle – lige som på fredag – er meget velkomne til at kigge forbi og prøve spillet.

Klubben er en aktivitet under Ældre Sagen, men der er plads til alle, både unge og ældre, og både kvinder og mænd.

For at spille kræves det blot, at man er medlem af Ældre Sagen, hvor alle – uanset alder – kan blive medlem.

Fra hyggespil til forbund

Petanque er et boldspil, hvor målet er at kaste ens petanquekugler så tæt som muligt på en lille trækugle. Spillet spilles normalt på en hård sand- eller grusbane, men kan også spilles på græs.

Spillet, der er i familie med boccia, spilles både som et underholdningsspil om sommeren og som decideret sport.

Petanque er et af flere forskellige kuglespil, og det blev i 1980’erne dyrket flere steder i Danmark. Det var dengang frankofile og franske immigranter, der dyrkede spillet rundt om i parkerne.

Efterhånden var der ganske mange samlet for at spille et sted, de dannede så en lille forening, og siden er det blevet til flere af slagsen.

Den 1. marts 1986 mødtes 51 personer fra otte forskellige klubber til en stiftende generalforsamling, hvor ét sæt vedtægter blev vedtaget. Dansk Pétanque Forbund (DPF) havde set dagens lys – og herfra ansøgte man hurtigt om at blive medlem af det internationale forbund, FIPJP (Fédération Internationale de Pétanque & Jeu Provençal) – en ansøgning, der blev imødekommet.

Medlemsklubberne var primært fra københavnsområdet, men flere klubber kom hurtigt til. I jubilæumsåret 2011 var mere end 70 klubber medlem af det landsdækkende forbund.

Se også annoncen på side 7.