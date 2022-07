4.-plads på Mid-Ohio

Andretti-dominans

Ved søndagens løb blev Hunter McElrea allerede på 1. omgang presset bagfra af Linus Lundqvist. De to kombattanter kom side om side helt tæt på hinanden. Men det var Hunter McElrea, der trak sig sejrrigt ud af duellen og fik hul ned til Lundqvist.

Linus Lundqvist mistede senere i løbet 2.-pladsen til Matthew Barbham.

Efter 20 omgange havde McElrea et yderst komfortabelt forspring på næste seks sekunder til Barbham og 15 sekunder til Lundqvist.

Det gik galt for James Roe på 23. omgang. Hans bil spandt rundt og satte sig fast i gruset omkring banen. Roe måtte have hjælp til at få bilen fri, hvilket resulterede i gult flag over hele banen og samling på feltet.