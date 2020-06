40-års-jubilæum på musikskole

Jørgen Jansen kan fejre 40-års-jubilæum på Dragør Musikskole.

Jubilar med grønne fingre og 35 harmonikaer

Den 9. juni 1980 blev Jørgen Jansen fastansat som musiklærer på Dragør Musik- og Kulturskole, og her underviser han stadig. Jørgen Jansen begyndte allerede som timelærer på Dragør Musikskole i 1976, men blev altså fastansat i 1980 – og det er herfra jubilæet tæller. Gennem alle årene har han undervist i harmonika og melodica.

Lokalet på Dragør Skole, hvor Jørgen Jansen hver fredag tager imod sine elever og deres forældre til harmonikaundervisning med lidt godt til ganen, er det samme, som han har undervist i fra hans første dag på skolen.

Dét at komme til harmonikaundervisning handler ikke »bare« om at lære at spille harmonika, men lige så meget om glæden ved musikken, formidlingen af den og fællesskabet i musikken. Mange af forældrene har selv gået til harmonika hos Jørgen, da de var børn – og nu kommer de med deres egne børn og fortsætter traditionen.

Jørgen Jansen fortæller, at glæden ved at undervise er vokset støt gennem hans snart 50-årige karriere som harmonikalærer. Han glæder sig hver dag, hvor han skal møde eleverne og have det sjovt sammen med dem. Jørgen Jansen gruer for den dag, hvor han ikke længere skal undervise.

I harmonikaverdenen er Jørgen Jansen også en kendt person. Ved siden af sin undervisning har han nemlig produceret undervisningsbøger i harmonikaspil til både børn og voksne samt flere end 20 bøger med egne kompositioner for harmonika. Alle bøger menes flittigt at blive brugt blandt landets harmonikaspillere.

Jørgen Jansen begyndte selv at spille harmonika som 6-årig, og han var på et tidspunkt oppe på at have 35 forskellige harmonikaer. Han har dog tyndet ud i bestanden over tiden, men har da stadig mere end en harmonika, fortæller han med et smil.

Blomster i drivhuset

Når Jørgen Jansen ikke spiller eller komponerer musik, bliver der plads til endnu en passion i hans liv. Han holder nemlig meget af planter. Måske fordi han er vokset op på en gård og derigennem har fået kærligheden til det grønne. Det er særligt orkidéer, der står hans hjerte nært, og han har en stor samling af forskellige arter i sit drivhus.

Skoleleder Jacob Honoré (tv.) og jubilar Jørgen Jansen.

40 år mere

Dragør er ikke det eneste sted, der har haft glæde af Jørgen Jansens undervisning. Som mange andre musiklærere har han – og har haft – mange forskellige ansættelser på blandt andet musikskoler, daghøjskoler og aftenskoler. I adskillige år havde han op imod 120 elever ugentligt til undervisning.

Jacob Honoré, der er leder af Dragør Musik- og Kulturskole, takker Jørgen Jansen for de første 40 år og håber, at jubilaren vil tage 40 år mere. 40 år mere vil den rutinerede harmonikalærer ikke love, men han siger, at han ikke har nogle planer om at stoppe, så længe helbredet holder. Musik- og Kulturskolelederen mener dog, at der med Jørgen Jansens sygefraværsstatistik ikke skulle være noget i vejen for 40 år mere ...