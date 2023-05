50 år med stavgymnastik

Kaptajn Jespersen var allerede i sin levetid en legende med sin daglige morgengymnastik i radioen, hvor han indprentede befolkningen god holdning og selvdisciplin.

»Lad os ranke vore rygge,« lød hans indgangsreplik med kommandorøst – og ranke ryggene, det gør forsamlingen hver lørdag morgen uanset vejrlig og luftens temperatur mellem kl. 8 og 9 på pladsen foran Hollænderhallen.

Det ville formentlig behage den gamle kaptajn, at eneste undskyldning for ikke at deltage er rejser, sygdom og dødsfald – vel at mærke ens eget. Og skønt det selvfølgelig er sagt med et glimt i øjet, lever medlemmerne bestemt op til intentionerne, da stort set alle, der fysisk er i stand til det, deltager hver eneste uge.

Stavgymnastik

Gymnastikken foregår udendørs ved hjælp af stave, der minder om et tykt kosteskaft.

Som forgymnast leder Ole Sørensen holdet igennem de forskellige øvelser med stavene – øvelser, der godt kan give sved på panden. Stavene føres op og ned langs ryggen og op i luften, mens gymnasten udfører små hop på stedet.

At vedholdende træning generelt er sundt for kroppen, er de fleste i dag enige om. Og holdets medlemmer er også af den overbevisning, at stavgymnastikken er medvirkende til at holde kroppen godt i gang.

Der findes ikke en egentlig uddannelse til instruktør i stavgymnastik, men der er flere bøger med instruktion og beskrivelser af kaptajn Jespersens system.

Jubilæumsreception

Det sociale sammenhold er en meget væsentlig funktion i foreningen – med traditioner såsom en sommertur, hvor partnere også inviteres med, og en naturlig følgen med i træningskammeraternes liv og levned.

Et 50-års-jubilæum skal således også fejres behørigt, og derfor inviterer foreningen til reception lørdag den 13. maj. Og det sker – naturligvis – kl. 8 om morgenen, hvor Dragørs borgmester vil være blandt gæsterne.

Det foregår ved Hollænderhallen, til højre for hovedindgangen – og man opfordres til at møde i tøj, man kan bevæge sig i – og som passer til vejret, der heldigvis p.t. ser ud til at arte sig.