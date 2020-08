50 år

Lørdag den 15. august fylder administrerende direktør Jesper Uggerhøj 50 år.

Sidste år tiltrådte Jesper Uggerhøj som administrerende direktør for fødevarevirksomhederne Løgismose Meyers – dog ikke første gang, for også i 2008 bestred han samme post.

Jesper Uggerhøj.

Da isproducenten Polar Is opkøbte konkurrenten Premier Is, blev Jesper Uggerhøj hentet ind som ny direktør til at forestå sammenlægningen af de to virksomheder. Og da Irma i 2012 skulle have ny direktør, havde man fået øje på den innovative kandidat, som derefter i de følgende 4 år udviklede og implementerede nye butiks- og varekoncepter for dagligvarekæden.

Efter perioden i Irma skiftede Jesper Uggerhøj til en stilling som direktør for Kopenhagen Fur, der ønskede nyt fokus på pelsens bæredygtighed og dyrevelfærd.

Jesper Uggerhøjs professionelle virke startede med internationale opgaver for Arla Foods, da han var i tyverne – og i begyndelsen af det nye årtusinde blev han en del af Toms-gruppen, hvor han sluttede som Senior Vice President for Sales Marketing med afsætningen i Danmark, Tyskland og Sverige.

I 2019 vendte Jesper Uggerhøj, som ovenfor nævnt, tilbage som administrerende direktør for Løgismose Meyers, der nu bestod af fynske Løgismose, grundlagt af familien Grønlykke, og måltidsvirksomheden Meyers, grundlagt af den gastronomiske iværksætter, kokken Claus Meyer.

Foruden sit professionelle virke bidrager Jesper Uggerhøj til en række videns-, branche- og velgørenhedsfællesskaber. Han er formand for bestyrelsen i Industriens Almene Arbejdsgiverforening og sidder i hovedbestyrelsen samt forretningsudvalget i Dansk Industri. I starten af 2020 indtrådte han desuden i bestyrelsen for Børneulykkesfonden.

Jesper Uggerhøj er uddannet HD(A) fra CBS og MBA fra University of La Verne. Til dagligt bor han i Dragør sammen med sin kone og tre børn. 50-års-fødselsdagen markeres af kollegaer og indbudte samarbejdspartnere.