50-års-jubilæum

Højskoleformiddag om Dronning Margrethes regeringstid

Torsdag den 17. februar, kl. 10, er der højskoleformiddag om Dronning Margrethes jubilæum i Dragør Kirkes Sognegård.

Det er næppe forbigået manges opmærksomhed, at Dronning Margrethe II i år fejrer 50-års-jubilæum som regent. Dermed er det kun Chr. IV, der har siddet længere på tronen, men han var også kun 11 år, da han i sin tid blev udråbt som konge. Højskoleformiddagen i Dragør Kirkes Sognegård benytter anledningen til at sætte fokus på højdepunkter og kriser i dronningens regentperiode. En af hovedpointerne denne formiddag vil være, at monarkiet står stærkere i dag, end det gjorde for 50 år siden.