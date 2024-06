50-årsfest fra morgen til aften

Kære Dragør

Lørdag var en utrolig dejlig dag med masser af god stemning, men også en meget rørende dag. Rigtig mange frivillige har lagt mange kræfter i at få fejret 50-året for sammenlægningen, og det skal de have en stort tak for. Uden den store frivillige indsats ville vi ikke have haft så god en dag. Og det er Dragør, når det er bedst.

Det var meget stemningsfuldt om morgenen med fællessang, og det var skønt at besøge de forskellige foreninger. Eftermiddagen bød også på arrangementer på museet – herunder også sang.

Store Magleby Kirke afholdt koncert med stor tilslutning. Så der var noget for alle.

Og aftenens fest på vandværksgrunden blev afviklet med en utrolig god feststemning, hvor der blev danset på livet løs i teltet.

Jeg er utrolig stolt over, at vi i Dragør kan præstere dette fællesskab og fokus på vores traditioner. Helt særligt er det, når vi ser fastelavnsrytterne ankomme, og lørdag var det en ekstraordinær oplevelse, da begge foreninger red sammen. At tage imod rytterne som vært på det gamle rådhus i Dragør var smukt. Rammen blev sat af otte borgere, der hjalp mig med modtagelsen iført amagerdragt – og der sneg sig en tåre i øjenkrogen, når vi sang de forskellige amagersange. At få æren af at være tøndeprins og overrække pokalen til tøndedronningen var en stor oplevelse. Jeg kan ikke sige et højt nok tak til alle, der var med til at gøre dagen festlig. Arrangører og medarbejdere, musikskolen, foreninger, rytterne, museum, kirken og ikke mindst de mange borgere, der bakkede op med lutter glade smil. Det er en dag, jeg ikke glemmer.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester