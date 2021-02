Vi har modtaget:

500-års-jubilæum

Museum Amager vil bruge jubilæum til at udbrede kendskabet til lokalhistorien

I sidste uge lavede Museum Amager og den hollandske ambassade en »walk and talk« gennem Amagermuseets samling og introducerede den nye jubilæumsudstilling, som åbner den 3. juni i år.

Samtalen imellem ambassadør Rob Zaafman og undertegnede – i egenskab af musemsleder for Museum Amager – blev filmet, og resultatet kan ses på ambassadens youtube-kanal – samt på Dragør Nyts hjemmeside (se artiklen »Ambassadørbesøg«, red.).

Museum Amager er også i gang med at knytte venskabsbånd til Waterlandsmuseum de speeltoren i Monnickendam. Det er sandsynligvis det område, hvor flertallet af hollænderbønderne boede, inden de flyttede til Amager. Jubilæet får således international bevågenhed!

Som et statsanerkendt museum er Museum Amager forpligtet til at udbrede kendskabet til Amagers kulturhistorie. Museet er ikke kun for de lokale, vi skal også sætte historien om Amager ind i et større nationalt og internationalt perspektiv.

Dragørs fortid er spændende, fordi vi har bevaret så megen viden om det levede liv, at vi kan komme helt tæt på fortidens hverdag. Det er en relevant fortælling for os alle.

Jubilæet er derfor en anledning til at udbrede kendskabet til lokalhistorien.

I 1921 fejrede hollænderbønderne sig selv, og deres fejring tiltrak sig pressens opmærksomhed, fordi deres kultur stadigvæk var anderledes i forhold til resten af Danmarks.

I 1971 håbede Store Maglebys sidste borgmester, Albert Svendsen, at 450-års-jubilæet kunne blive en anledning til at assimilere de mange tilflyttere til kommunen. De »nye« skulle altså tage lokalhistorien til sig.

Efter jubilæet skrev Albert Svendsen: »Jeg har fornemmelsen af, at vi, i vide kredse har opnået forståelse for, at vi skal gøre alt for at bevare vor arv og dette miljø.«

I 2021 er Amager ikke længere Københavns spisekammer, og hollænderbønderne er fortid. Derfor er 500-års-jubilæet en museal opgave, som markeres med en særudstilling og en »coffee table-bog«.

Med venlig hilsen

Søren Mentz

Museumsleder