Asger Larsen.

70 år

Søndag den 3. september fylder Dragørs forhåndværende borgmester Asger Larsen 70 år.

Med et omfattende virke i såvel kommunal-, regional- og landspolitik har Asger Larsen prøvet det meste inden for politik – herunder også med hensyn til op- og nedture – og har samtidig haft en mangesidig karriere inden for det private erhvervsliv. Han er ifølge ham selv en konservativ politiker af den gamle skole, og han fortæller, at han har skabt sin politiske platform gennem mange års involvering i samfundsforhold og internationalt humanitært arbejde.

Asger Larsen blev valgt ind i Dragør Kommunalbestyrelse i 1994 for Det Konservative Folkeparti. To år efter – i 1996 – blev han gruppeformand, og i perioden 2002–2005 var han borgmester i Dragør.

Det oplyses af Asger Larsen, at da han tiltrådte som borgmester i 2002, var der et stort hul i kommunekassen, og at Dragør Kommune derfor var blevet sat på Indenrigsministeriets observationsliste. Den negative kassebeholdning blev vendt til et overskud, og Dragør Kommunen undgik at blive tvangsfusioneret med den noget større Tårnby Kommune. Ifølge eksborgmesteren selv var hans dagsorden snarere, at det ville være nødvendigt for Dragør at stå så stærkt som muligt ved eventuelle kommende forhandlinger om en sammenlægning med Tårnby.

I samme periode blev Kystvejen rundt om Københavns Lufthavn genåbnet. Vejen blev lukket under besættelsesmagt under 2. verdenskrig af den tyske besættelsesmagt og havde på tidspunktet for genåbningen været lukket i 50 år. Asger Larsen fik Københavns Amt og Københavns Lufthavn med på projektet, og den nødvendige medfinansiering af projektet blev skaffet. Siden vejens genåbning har den haft stor betydning for Dragørs infrastruktur.

På Asger Larsens initiativ blev der i oktober 2003 opstillet en ni tons tung mindesten på Dragør Havn i anledning af 60-året for jødernes flugt til Sverige. Stenen blev opsat for at erindre eftertiden om den humanitære indsats – uden hvilken mange af de jødiske flygtninge ville have fået en tragisk skæbne.

Ved valget i 2005 kvitterede borgerne i Dragør ved at fordoblede mandattallet fra tre til seks. Men på trods af valgresultatet lykkedes det ikke Asger Larsen at fastholde borgmesterposten. Fra 2006–2009 bestred han posten som viceborgmester i Dragør Kommune og en post som medlem af regionsrådet, Region Hovedstaden.

Asger Larsen har endvidere været valgt til et stort antal politiske bestyrelser, og gennem en årrække har han haft virke som domsmand i Østre Landsret.