70 år

Søndag den 30. august fylder direktør Søren Schwensen fra Dragør 70 år.

I mange år var det reklame-, design- og tryksagsbranchen, der nød godt af Søren Schwensens evner som sælger, i dag er det rejsebureauet Once in a lifetime, som Søren Schwensen ejer med sin hustru, Hanne, samt Schwensen & Co Grafisk Kommunikation, der nyder godt af hans evner.

Når turen ikke går til Caribien, er Søren Schwensen højst sandsynligt at finde med en golfkølle, en fiskestang, sin labrador eller sine to børnebørn i hånden.

Dagen fejres med familien på Samsø.