99-års-fødselsdag

Selvom hele verden ligger underdrejet på grund af coronavirus, skal man da ikke snydes for en sang, når man fylder 99 år. Sådan var tanken hos cykelpiloterne i Cykling uden alder – og derfor troppede man op fem mand høj på Omsorgscenteret Enggården, hvor Kirsten Bech mandag kunne fejre, at hun nu blot er et enkelt år fra den helt store runde dag.

Fødselaren er en meget trofast passager hos cykelpiloterne, og det lille besøg vakte stor glæde hos såvel fødselar som hos de øvrige beboere – samt hos cykelpiloterne selv.

Mulighed for udebesøg

Også personalet er meget glade for, at det nu er muligt at arrangere besøg, når blot de foregår udendørs.