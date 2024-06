Der er fyldt omkring de runde borde i borgerforeningens sal. Foto: Per G. Larsson.

»A Night at the Opera«

Musikalsk mandagsmøde i borgerforeningen fylder salen

Af Thomas Mose



Dragør Borgerforening inviterede mandag den 27. maj sine medlemmer til en aften i operaens tegn.

Knap 80 medlemmer var mødt op til denne gallaaften, hvor den svenske sopran Cecilia Lindwall optrådte, akkompagneret af violinisten Andreas Orlowitz og pianisten Knud Rasmussen.

Aftenens musikoplevelse imponerede de fremmødte, der applauderede med stor styrke som kvittering.

Den svenske operasanger Cecilia Lindwall står for underholdningen i Dragør Borgerforening. Foto: Per G. Larsson.

Stjernemusikere

Salen var fyldt med runde borde – og for at få plads til de mange medlemmer var der placeret hele 11 stole om hver af dem.

Efter »check-in« hos Annette Scheutz, som er formand for borgerforeningens aktivitetsudvalg, fik alle et glas champagne, og snart efter gik snakken livligt.

Formanden for borgerforeningen, Jørn S. Larsen, bød velkommen og gav ordet videre til Søs Ludwigsen, der introducerede Cecilia Lindwall.

Søs Ludwigsen fortalte, at hun tidligere havde hørt Cecilia Lindwall synge i forbindelse med Levende Låger i december, og at hun allerede dengang besluttede, at Cecilia Lindwall naturligvis også skulle optræde i borgerforeningen.

Musikalsk oplevelse

Cecilia Lindwall sang stykker af komponisterne Giacomo Puccini, George Gershwin, Bernard Shaw, Leonard Bernstein, Édith Piaf og Strauss, og hver performance blev mødt med stor applaus fra publikum.

Andreas Orlowitz, der er førsteviolinist i orkestret Copenhagen Phil, imponerede også med sine solonumre.

Publikum var især betagede over måden, hvorpå hans fingre dansede over strengene med imponerende hastighed og præcision.

Efter en kort pause, hvor alle kunne forsyne sig med drikkevarer, fortsatte aftenen med endnu en seance af musik.

Til slut, efter ekstranumre og nok en omgang stor applaus, fik Cecilia Lindwall – som sig hør og bør til alle gallaaftener – overrakt blomster – og hertil en pose med Dragør Borgerforenings logo.