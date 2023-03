Åbent hus med borgmesteren

I sidste uge, nærmere bestemt onsdag den 22. februar, havde borgmester Kenneth Gøtterup for at udføre et af sine åbent hus-arrangementer valgt at tage opstilling ud for Super Brugsen på Krudttårnsvej.

Med forbipasserende blev der her blandt andet talt om, hvornår Dragør Svømmehals sauna genåbnes – et emne, der kommer til politisk behandling senere i denne måned.