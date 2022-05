Åbent hus på Amagermuseet

Efter tøndeslagningen i fredags åbnede Amagermuseet dørene for offentligheden.

Dagen igennem var der omvisninger og aktiviteter for de mange besøgende, der blandt andet kunne se museets nye udstilling »Fra Amagers private skatkammer«, som blev indviet på dagen.

For børnene var der dyrefodring og fortællinger om museets dyrehold ved Mie Sepstrup, der blandt andet kunne berette om kloge grise og helt spæde gedekid, der blot var en uge gamle. I mussets dragtudstilling var der mulighed for at lære mere om amagerdragten fra formidlingsinspektør Camilla Cziffery Nielsen, og man kunne endda få lov til at prøve nogle af de gamle hovedbeklædninger.

Arkivar Henning Sørensen viste rundt og fortalte om gamle Store Magleby på hyggelige byvandringer i det flotte forårsvejr.

TM