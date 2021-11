Åbent hus på lokalarkivet

I Historisk Arkiv Dragør blev der lørdag den 13. november afholdt åbent hus i det ny-renoverede gamle rådhus på Stationsvej. Og her trak arrangementet, der var en del af det landsdækkende Arkivernes Dag, mange gæster til.

De frivillige i arkivet havde gravet en masse smagsprøver frem. Disse blev i løbet af eftermiddagen én for én præsenteret som en »historie-tapas«, og det gav en god snak omkring bordet.

Også legen »Gæt en butik« var et stort hit blandt de besøgende. Det var endda så stort et hit, at lokalarkivar Henning Sørensen lover, at succesen vil blive gentaget engang i fremtiden.

»Alt i alt har det været en god dag,« siger lokalarkivaren om dagen, som flere af gæsterne også valgte at benytte til at tage et kig på udstillingen af Johannes Gerhardts malerier fra Saltholm – en udstilling, der varer helt frem til jul.