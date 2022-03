Åbent Kreativt Hus

Af Birgit Buddegård

I søndag, den 6. marts, var der Åbent Kreativt Hus i Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården, hvor deltagerne i kreative aktiviteter viste deres kunnen frem.

Der var mange, der lagde vejen forbi og ved selvsyn konstaterede, hvor stor kreativitet og glæde, der er i aktivitetshuset.

Der blev vist tasker og armbånd skabt af udklip fra for eksempel Anders And, Storm P. eller et atlas – der var tasker til smartsphones og små pindsvin til pengegaver – alt udført med stor professionalisme.

Her var de flotteste foderhuse og fuglekasser, og der var smagsprøver på metalværkstedets kunnen.

Håndlavede kort, malerier og håndsyede patchworktæpper, som det tager syv måneder at skabe – stofposer med henblik på at afskaffe plastikposer i Dragør og strikvarer.

Der er 12 personer, der strikker af garn doneret af Dragørs borgere – og resultaterne er imponerende. Elinor Walløe fortæller, at de sælger strikvarerne på bazar, og at halvdelen af indtægterne går til Wiedergårdens Venner, mens den anden halvdel går til et projekt i Afrika gennem organisationen Mosomo, der yder hjælp til fattige i Uganda.

På et år er det lykkedes at indtjene 15.000 kroner, og i betragtning af de særdeles favorable priser, stikvarerne sælges til, er det let at konstatere, at damerne har været flittige, som Elinor Walløe med et smil konstaterer.

Stemningen var i top hos både »udstillere« og besøgende, der sammen tilbragte en dejlig eftermiddag i et rum, der emmede af virkelyst og kreativitet med imponerende resultater til følge.