De morgenfriske står i kø for at købe et sæsonkort. Foto: TorbenStender.

Åbning af Drag­ør Søbad

Af Mikael Sonne



Onsdag den 1. maj kl. 7 åbnede Dragør Søbad dørene. Dermed blev sæsonen, der løber frem til og med den 31. august, skudt i gang.

Før der blev åbnet, skulle fanen naturligvis hejses.

Som vanligt var der mange, der var mødt ganske tidligt op for at få et sæsonkort med et lavt nummer – og selvfølgelig helst det eftertragtede nummer et.

De fremmødte måtte dog skuffede konstatere, at kortene i år er blevet skiftet ud med unummerede gummibånd.

Dragør Nyt følger op på dette snarest.

Bademesteren hejser dannebrog. Foto: TorbenStender.