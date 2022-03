Åbningsmøde i Dragør

Et forventningsfuldt farvel

Cirkusrevyens mangeårige instruktør, Lisbet Dahl, takker af efter årets sæson. Hun går nu ind i sæson nummer 34 i det grønne telt på Bakken – og sommer efter sommer har der været fuld fart på arbejdet med Cirkusrevyen. Men nu er det altså sidste omgang i revymanegen – og det sætter tankerne i gang hos den afgående instruktør.

»Jeg glæder mig til at lave Cirkusrevyen, som jeg har altid gør, men det er selvfølgelig specielt at tænke på, at det nu er sidste gang for mit vedkommende.

Det føles helt rigtigt, at mit farvel til revyen skal være nu, så nye kræfter kan komme til i fremtiden. Det har været en kæmpe del af mit liv, som jeg altid vil sætte stor pris på, og jeg glæder mig til at se publikum på stolerækkerne igen en sidste gang,« fortæller Lisbet Dahl.

Hvad årets revy kommer til at indeholde, kan instruktøren dog endnu ikke løfte sløret for, men hun har store forventninger til, at det bliver en knaldgod revy.