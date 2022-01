Året begynder med magi

Torsdag den 13. januar på Dragør Strandhotel afholder Dragør Rotary Klub møde med foredrag af tryllekunstner og forfatter Michael Frederiksen.

Med udgangspunkt i sin nye biografi om tryllekunstneren og tankelæseren Truxa vil Michael Frederiksen i ord, billeder, tankelæsningsnumre og tricks uddybe historien om den berømte entertainer. Truxa ryddede forsider i Skandinavien i mere end fem årtier og var en mester til PR.

Arrangementet begynder med spisning kl. 18.30.

For at deltage skal man have gyldigt coronapas.

Arrangørerne håber med arrangementet, der både er for medlemmer og gæster, at kunne indlede året med en »magisk aften« – og er man ikke allerede medlem af Rotary og ønsker at stifte bekendtskab med klubben, kan man deltage ved at rette henvendelse til Susanne Grønbech telefonisk eller via e-mail – se mere i annoncen på bagsiden.