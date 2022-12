Året der gik – del 1

Et tilbageblik på store og små begivenheder i Dragør fra nytår til april

Af Thomas Mose

Januar

Året indledes med nytårsjazz i Dragør Kirke den 1. januar.

I Drag-ør Havn oplever man en række episoder med højvande.

Coronasmittetallene stiger i hele Danmark – og ikke mindst i Dragør Kommune, der er en af landets hårdest ramte kommuner.

Københavns Lufthavn konstaterer PFOS-forurening i drænvandet. Det løber i hovedgrøften og videre ud i Dragør Kommune. Lufthavnen vil hurtigt etablere et rensningsanlæg ud mod Store Magleby.

Trods kulde og vind tager en gruppe vikinger sig en dukkert i Dragør Søbad.

Årets første uger byder på en lang række coronarestriktioner. Søndag den 16. januar får kulturinstitutioner lov at åbne igen. Dragør Aktivitetshus slår atter døren op, og i Dragør Bio fejres det med popcorn.

Torsdag den 20. januar træder kommunens nye styrelsesvedtæg i kraft – med den bliver Skoleudvalget nedlagt, og ansvarsområdet overdrages til Børne-, Fritids og Kulturudvalget. Samtidig skifter udvalget By-, Erhvervs- og Planudvalget navn til Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

Kommunens 7.-klasser deltager i det to uger lange læringsprojekt »Polarskolen«. Coronarestriktioner sætter dog en stopper for det normale format, hvor elever underviser andre elever. Som erstatning herfor træder skolens administration, borgmester Kenneth Gøtterup og formand for skoleudvalget Lisbeth Dam Larsen til.

Amager får igen en politistation, da nærpolitistation på Kamillevej åbner.

Store Magleby Kirke afholder over to dage nytårskoncerter med solisterne Vibeke Kristensen og Gert Henning Jensen samt Københavns Kantatekor under ledelse af dirigent Torben H. S. Svendsen.

Stormen Malik rammer lørdag den 30. og søndag den 31. januar. Selvom vindstødene topper på stærk storm, sker der relativt få skader. I Dragør Havn bliver der målt 127 cm over daglig vande, og vandet når helt op på parkeringpladsen. Men digerne omkring byen holder vandet ude.