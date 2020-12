Året der gik – del 2

Et tilbageblik på store og små begivenheder i Dragør fra april til juni

Af Birgit Buddegård

April

Den nu tre uger lange nedlukning sætter fortsat sit præg på Dragør, og at dømme efter køen til genbrugspladsen, da den får lov at åbne igen – har det ført til ophobning af affald. Kommunen må på et tidspunkt ensrette Bachersmindevej.

Museum Amager efterlyser hverdagsbeskrivelser fra borgerne for at kunne dokumentere livet under coronakrisen.

I Dragør Nyt kan man se, at borgerne trods coronakrisen forstår at hygge sig – i haver og på havnen – enten med næsen mod solen eller med havearbejde eller klargøring af både.

Påskeliljerne blomstrer langs Kirkevej, men Blushøj står tom og forladt, da den traditionelle ægtrilning er aflyst.

Museernes sæsonåbning udskydes.

Coronakrisen sætter også sit præg på natteravnenes arbejde – og de opretter en såkaldt »fællesskabslinje«, hvor unge, der måtte føle sig ensomme, har mulighed for at tale med en natteravn.

Kommunalbestyrelsens flertal siger nej til at ændre lokalplan ved Bachersmindelejren, og Dragør får derfor ikke en privatskole i denne omgang.

Dragørs restaurations- og caféliv lider under coronanedlukningen og bruger megen tid på at aflyse og flytte arrangementer. En del tilbyder takeaway-menuer.

Også Dragør Bibliotekerne tilbyder takeaway på lån af bøger.

Den 17. april kan Dragørs børn atter komme i vuggestue og børnehave og eleverne fra 0.–5. klasse i skole. Med afstand, håndvask og håndsprit.

Ugen efter kan også frisører og tandlæger byde kunder og patienter indenfor.

Også kirkerne har lukket under coronanedlukningen – og konfirmationer udskydes.

Dragør Revyen 2020 aflyses.

Tennisklubben åbner med stor påpasselighed over for coronasmitte – og Dragør Bådelaug holder standerhejsning.

Undervisningen i skolerne er for at sikre afstand i et stort omfang rykket uden for.

Kulturlivet er også nedlukket, men »Mormors Duo« giver koncert under åben himmel til et taknemmeligt publikum ved Engparken.

Dragør Volleyball Klub beslutter at lukke.

Et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer vedtager et nyt budget for 2020.