Året der gik – del 3

Det Maritime Hus ved Dragør Fort danner ramme om udskolingsaktiviteter i friluftsskolen, der er et samarbejde mellem de lokale folkeskoler og Dragør Ungdomsskole.

Sildens Dag aflyser igen deres populære arrangement på Dragør Havn.

Det nystiftede parti »Sydamagerlisten« afholder informationsmøde. Valgkampen er så småt i gang, og de forskellige partier har fundet deres borgmesterkandidater.

Naturvogterne Dragør samler igen affald ind.

På bibliotekerne tilbyder man, at borgerne kan låne en kandidat til en snak.

Dragør Kommune får ikke del i særpuljen til vanskeligt stillede kommuner.

Der afholdes en række konfirmationer i Store Magleby Kirke, der på grund af corona-pandemien har udskudt forårets konfirmationer til efteråret.

Flagdagen for Danmarks veteraner markeres på Dragør Rådhus.

Efter aflysning i 2020 er Dragør Kulturnat tilbage med et imponerende antal arrangementer.

Som optakt til kulturnatten uddeles både Mesterskabsprisen, Sports- og Kulturprisen samt Dragør Kommunes initiativpris i Hollænderhallen.

HOFOR inviterer til åbent hus på Dragør Renseanlæg.

I Store Magleby Kirke fejres årets høstgudstjeneste.

Dragør Fastelavnsforening fejrer 50-årsjubilæum – et år for sent på grund af corona-pandemien. Men humøret er i top, da der rides til tøndeslagning på Engvej.

En større redningsaktion ved Dragør Søbad ender godt, da det viste sig, at ingen var kommet til skade.

Lodstårnet på havnen står flot efter endt renovering – og TV Lorry kigger forbi og interviewer museumsleder Søren Mentz.

TAMU Centret på Kalve-bodvej er vært ved Åbent Landbrug 2021 – og en del både børn og voksne møder interesserede frem for at lære om dyr og naturpleje.

Årets historieløb for udskolingen foregår i Store Magleby, hvor eleverne deltager i en bryllupsfest, som den fandt sted i 1700-tallet.

Lions Klub Dragør donerer nye batterier til rickshaw-cyklerne, der anvendes af Cykling uden alder.

Beboere på Omsorgscenteret Enggården modtager tredje stik – det såkaldte boosterstik – mod covid-19.

Dragørdrenge prøver kræfter med politiarbejde – det er Amager Nærpoliti og SSP, der står bag det to dage lange arrangement.

Ungdomsskolens nye familiehold inviterer til sælsafari.

Helene Blum & Harald Haugaard Band giver i Drag-ør Kirke den første koncert efter coronanedlukningens afslutning.

Marinehjemmeværnet i Dragør deltager i stor øvelse med næsten 200 kollegaer fra hele landet.

