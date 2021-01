Året der gik – del 3

August

Öresundsmarkedet på havnen står i kunstens tegn, og mange lægger vejen forbi for at se på kunst, spise eller blot nyde musik.

Efter skoleferien og genåbningen af skolerne skal mest mulig undervisning foregå i det fri. Det viser sig at skabe ny energi for eleverne, og man overvejer, hvordan undervisninger også i fremtiden kan ske i naturens store klasseværelse.

Som nyt tiltag mod coronavirus anbefaler myndighederne brug af mundbind, når der er trængsel i den offentlige transport.

Borgerforeningen slår efter en periode med aflysninger igen dørene op – dog med restriktioner.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup og fru Kezia fejrer sølvbryllup.

Rigspolitiet gennemfører for første gang tryghedsmålinger på kommuneniveau – og der er positive toner fra Dragør.

Københavns Lufthavn er en af de største arbejdspladser for Dragørs borgere, og det rammer hårdt, når lufthavnen skærer ned. Dragør og Tårnby Kommuner tager i fællesskab initiativer for at hjælpe de afskedigede medarbejdere i arbejde igen.

Høsten sætter ind midt i måneden og bringes i hus i smukt sommervejr.

Kommunens budget for 2021 sendes i høring.

Renoveringen af Danmarks ældste lodsbåd, Ravnen, skrider frem ved hjælp af mange frivillige hænder.

Konfirmationerne, der blev udskudt i foråret, kan nu endelig finde sted, og glade konfirmander og deres nærmeste pårørende møder op i stiveste puds – med fotoapparater og mobiltelefoner klar.

På Kirkevej rykker Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik over vejen og åbner i nr. 146. I bygningen, hvor butikken tidligere lå, forventes Lidl at åbne supermarked.

Dragør Sejlklub har ombygget deres klubhus og holder med »coronaforsinkelse« indvielse af lokalerne.