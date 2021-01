Året der gik – del 4

Et tilbageblik på store og små begivenheder i Dragør fra september til oktober

Af Birgit Buddegård

September

Dragør Kulturnat 2020 aflyses, men lover at vende stærkt tilbage i 2021.

Flagdagen for Dragørs veteraner markeres på Drag-ør Rådhus, og på dagen afsløres også et nyt mindesmærke foran rådhuset.

Et nyt værk af kunstneren Niels Corfitzen afsløres på Dragør Museum, der samtidig officielt indvies efter restaurering. Det viser sig at være et portræt af Hans Isbrandtsen.

Der afholdes Dahliadage på Amagermuseet.

Store Magleby Kirke afholder høstgudstjeneste, men må aflyse den traditionsrige frokost, der plejer at samle menigheden efterfølgende.

Et stigende smittetryk får myndighederne til at skærpe restriktionerne i forbindelse med corona, og forsamlingsforbuddet, der over sommeren blev hævet til 100 personer, sænkes til 50.

Restauranterne må fortsat holde åbent – men der indføres krav om mundbind.

Dragør Motorbådsklub aflyser sin traditionelle fiskekonkurrence.

Også i Dragør går både store og små ud for at samle affald på Danmarks Naturfredningsforenings store affaldsindsamlingsdag.

Nordstrandskolens SFO er på sælsafari med Dragør Ungdomsskole.

Der afholdes naturvidenskabsfestival på Dragørs tre skoler. Eleverne arbejder kreativt med »store opdagelser« og formår at inddrage FN’s 17 verdensmål.

Kajakklubben Pilen fejrer 100-års-fødselsdag – med forsinkelse igen på grund af corona – og får nye opdaterede redningsveste fra TrygFonden.

I Øresund kolliderer et fragtskib i tæt tåge med et russisk krigsskib. Der sker heldigvis kun materiel skade.

Kommunalbestyrelsen indgår historisk budgetaftale, da kommunens Budget 2021 vedtages enstemmigt.